ABD'li diplomat açıkladı: İşte Putin'in 'müzakere' mesajının nedeni

Geçtiğimiz günlerde Rus lider Putin, Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili olarak ihtilafa dahil olan tüm taraflarla müzakere etmeye hazır olduklarını söyledi. Öte yandan Putin Ukrayna’daki çatışmalardan bahsederken ilk kez ‘savaş’ ifadesini kullandı.

Eski büyükelçi William Taylor, Rusya’nın müzakereye hazır olduğu mesajına yönelik olarak, “ Putin, savaş alanında kaybediyor. Tek yapabileceği şey sivil hedeflere saldırmak ve Ukrayna halkını perişan duruma getirmek. Öte yandan ülke dışına, Ukrayna dışına itiliyor” dedi.





Putin’in savaş alanındaki yenilgisiyle birlikte müzakere için çağrıda bulunarak, elindekilere tutunmak ve yükü Ukrayna'ya yıkmak istediğini söyledi.

"Müzakereyi reddedenler bizler değiliz" diyen Rus lider, Ukrayna Savaşı’ndaki bütün taraflarla müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak Kiev yönetimi ve Batılı destekçilerinin görüşmeleri reddettiğini savunmuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin Danışmanı Mihaylo Podolyak ise sosyal medyadaki mesajında “Rusya tek başına Ukrayna’ya saldırdı ve vatandaşlarını öldürüyor. Rusya müzakere istemiyor, sorumluluktan kaçınmaya çalışıyor” yanıtını vermişti.

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İLK KEZ ‘SAVAŞ’ DEDİ

Rusya, Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal için "özel askeri operasyon" ifadesini kullanıyor. Çatışmalar için ise ‘savaş’ ifadesini kullanmak yasak.

Geçtiğimiz günlerde Rus lider Putin, Ukrayna’daki çatışmalar için ilk kez ‘savaş’ dedi.

Bu açıklama hakkında da değerlendirmelerde bulunan Taylor, “Savaş dersen hapse girebilirsin. Ve Putin'in ağzından kaçtı. Bunun bir savaş olduğunu ve sona ermesi gerektiğini söyledi. Evet, bu bir savaş.” ifadelerini kullanarak Rus halkının artık hem savaşta olduğunu hem de kaybetmekte olduklarını idrak ettiklerini söyledi. Putin’in ise bu sebeple müzakereden bahsetmeye başladığı yorumunu yaptı.

Moskova’da açıklamalarda bulunan Putin, ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilecek olan Patriot hava savunma sistemlerinin savaşın uzamasına yol açacağını ifade ederek, “Amacımız askeri çatışmanın çarkını döndürmek değil aksine bu savaşı bitirmek” demişti.