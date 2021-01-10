Dünya ABDli diplomatlardan Pompeoya çağrı Trumpı adını anarak kınayın
AMERİKA

ABD'li diplomatlardan Pompeo'ya çağrı: Trump'ı adını anarak kınayın

ABD'li diplomatlar, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan, ABD Kongresi baskını nedeniyle Trump'ı kınamasını talep etti. Yapılan açıklamada, "Yabancı liderleri rutin olarak kınadığımız gibi, Dışişleri Bakanlığı'nın bu olaylara dair kamuoyuna yapacağı açıklamalar, Trump'ı da adıyla anmalı" denildi.

Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo.
ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo.

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ni basmasının yankıları sürüyor. 100'den fazla diplomat, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı, Trump'ın olaylardaki rolünü 'tıpkı benzer olaylarda yabancı liderleri kınadığı gibi' kınamaya çağırdı.

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"ABD Dışişleri, Başkan Trump'ın rolünü açık seçik kınamalıdır" denilen mesajda, Trump'ın adımım da anılması istenerek şöyle denildi:

"Tıpkı barışçı protestolara müdahale etmek ve seçmenlerin iradesini hiçe saymak için şiddet ve sindirmeye başvuran yabancı liderleri rutin olarak kınadığımız gibi, Dışişleri Bakanlığı'nın bu olaylara dair kamuoyuna yapacağı açıklamalar, Başkan Trump'ı da adıyla anmalı."

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