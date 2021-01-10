ABD'li diplomatlardan Pompeo'ya çağrı: Trump'ı adını anarak kınayın

ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ni basmasının yankıları sürüyor. 100'den fazla diplomat, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı, Trump'ın olaylardaki rolünü 'tıpkı benzer olaylarda yabancı liderleri kınadığı gibi' kınamaya çağırdı.

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"ABD Dışişleri, Başkan Trump'ın rolünü açık seçik kınamalıdır" denilen mesajda, Trump'ın adımım da anılması istenerek şöyle denildi:

"Tıpkı barışçı protestolara müdahale etmek ve seçmenlerin iradesini hiçe saymak için şiddet ve sindirmeye başvuran yabancı liderleri rutin olarak kınadığımız gibi, Dışişleri Bakanlığı'nın bu olaylara dair kamuoyuna yapacağı açıklamalar, Başkan Trump'ı da adıyla anmalı."