ABD'li doktor böyle uyardı: Tedbirlere uymazsanız son gördüğünüz şey bu olacak

ABD'li doktor Ken Remy maske takma ve tedbirlere uyma farkındalığını artırmak için bir video yayınladı. Remy entübe halindeki hastaların bilinçliyken gördükleri manzarayı videoda yansıtmaya çalıştı.

Missouri eyaletinde Washington Üniversitesi’ne bağlı hastanede görevli yoğun bakım doktoru Ken Remy videoda, elinde nefes tüpü ve solunum yoluna sokulan laringoskop aletiyle şunları söylüyor: “Umarım hayatınızın son dakikaları böyle görünmez. Çünkü eğer maske takmazsanız hayatınızın sonunda görecekleriniz bu olacak. Sosyal mesafeye dikkat etmezseniz, ellerinizi sık sık yıkamazsanız… Size garanti veriyorum göreceğiniz bu olacak; annenizin, babanızın ya da çocuklarınızın göreceği bu olacak. Bu ciddi bir mesele. Yalvarıyorum önlemlere uyun.”

