Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDli doktor böyle uyardı Tedbirlere uymazsanız son gördüğünüz şey bu olacak
AMERİKA

ABD'li doktor böyle uyardı: Tedbirlere uymazsanız son gördüğünüz şey bu olacak

ABD'li doktor Ken Remy koronavirüs tedbirlerine uyulması uyarısını yaparak entübe hastalarının gördükleri manzarayı paylaştı. Ken Remy videoda, elinde nefes tüpü ve solunum yoluna sokulan laringoskop aletiyle şunları söylüyor: "Umarım hayatınızın son dakikaları böyle görünmez. Çünkü eğer maske takmazsanız hayatınızın sonunda görecekleriniz bu olacak."

Haber Merkezi Diğer
ABD'li doktor çektiği video ile uyarıda bulundu.
ABD'li doktor çektiği video ile uyarıda bulundu.

ABD'li doktor Ken Remy maske takma ve tedbirlere uyma farkındalığını artırmak için bir video yayınladı. Remy entübe halindeki hastaların bilinçliyken gördükleri manzarayı videoda yansıtmaya çalıştı.

Missouri eyaletinde Washington Üniversitesi’ne bağlı hastanede görevli yoğun bakım doktoru Ken Remy videoda, elinde nefes tüpü ve solunum yoluna sokulan laringoskop aletiyle şunları söylüyor: “Umarım hayatınızın son dakikaları böyle görünmez. Çünkü eğer maske takmazsanız hayatınızın sonunda görecekleriniz bu olacak. Sosyal mesafeye dikkat etmezseniz, ellerinizi sık sık yıkamazsanız… Size garanti veriyorum göreceğiniz bu olacak; annenizin, babanızın ya da çocuklarınızın göreceği bu olacak. Bu ciddi bir mesele. Yalvarıyorum önlemlere uyun.”

Tüm dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısı 60 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Tüm dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısı 60 milyonu geçti

Araştırmaya göre, ABD'de 20 Ocak'a kadar koronavirüs vakaları ikiye katlanabilir
DÜNYA
Araştırmaya göre, ABD'de 20 Ocak'a kadar koronavirüs vakaları ikiye katlanabilir
Abone Ol Google News
Nasıl olacak böyle?

Nasıl olacak böyle?

​Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı.
Koronavirüs unutuldu

Koronavirüs unutuldu

​Kirazlı-Yenikapı metrosunda korkutan görüntü.
Yıllardır komada olan Kenan Işıktan güzel haber var: Gözleri ile konuşuyor, dik durabiliyor

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

​500 bin şikayet üzerine bakanlık harekete geçmişti.

Benzer bir eylem icra edilebilir.

Salgının merkezinden<br>korkutan araştırma

Salgının merkezinden
korkutan araştırma

ABD'de 20 Ocak'a kadar koronavirüs vakaları ikiye katlanabilir.
Askerine<br>bile acımamış!

Askerine
bile acımamış!

​Cephede görevli Ermeni doktordan çarpıcı itiraf.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.