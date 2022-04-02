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Dünya ABDli ünlü oyuncudan milyarderlere Ukrayna çağrısı 12 tane savaş uçağı alalım
AVRUPA

ABD’li ünlü oyuncudan milyarderlere Ukrayna çağrısı: 12 tane savaş uçağı alalım

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 38'inci gün geride kalırken ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn'den milyarderlere çağrı geldi. Ukrayna için 12 tane savaş uçağı alınması yönünde çağrıda bulunan Penn, sadece 500 milyon dolarla Ukrayna’daki savaşın bitirebileceğini ileri sürdü.

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Haber Merkezi DHA
​ABD’li film yıldızı Sean Penn milyarderleri Ukrayna için savaş uçağı almaya çağırdı
Hollywood yıldızı Sean Penn savaşın başından beri Ukrayna'ya her türlü desteği sağlamaya çalışıyor.

'Benim Adım Sam' ve 'Kral’ın Bütün Adamları' gibi birçok filmin başrol oyuncusu 62 yaşındaki film yıldızı Penn çağrısında “Açık kaynakla, Ukraynalı havacıları hızlı bir şekilde (3 hafta) eğiterek 2 filo F-15’ler veya 16’lar (Rus Mig’leri veya SU'larından daha iyi teknolojiye sahip 12 uçak ediyor) özel sektör alıcılarına yaklaşık 300 milyon dolara mal olacak” ifadelerini kullandı.

Sean Penn, 300 milyon doların üzerine füze savunması için 200 milyon dolar daha eklenirse toplamda 500 milyon dolara savaşın bitirilebileceğini ileri sürdü.

Penn açıklamasında “Bir milyarder Ukrayna'daki bu savaşı bitirebilir” dedi.

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