ABD’li ünlü oyuncudan milyarderlere Ukrayna çağrısı: 12 tane savaş uçağı alalım

'Benim Adım Sam' ve 'Kral’ın Bütün Adamları' gibi birçok filmin başrol oyuncusu 62 yaşındaki film yıldızı Penn çağrısında “Açık kaynakla, Ukraynalı havacıları hızlı bir şekilde (3 hafta) eğiterek 2 filo F-15’ler veya 16’lar (Rus Mig’leri veya SU'larından daha iyi teknolojiye sahip 12 uçak ediyor) özel sektör alıcılarına yaklaşık 300 milyon dolara mal olacak” ifadelerini kullandı.

Sean Penn, 300 milyon doların üzerine füze savunması için 200 milyon dolar daha eklenirse toplamda 500 milyon dolara savaşın bitirilebileceğini ileri sürdü.

Penn açıklamasında “Bir milyarder Ukrayna'daki bu savaşı bitirebilir” dedi.

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