Dünya ABDli gazeteci Diğer liderlerin aksine Erdoğana istediğimizi sorabildik
AVRUPA

ABD'li gazeteci: Diğer liderlerin aksine Erdoğan'a istediğimizi sorabildik

NATO zirvesi sonrası ABD Başkanı Biden ve İngiltere Başbakanı Johnson, kendi ülkelerinin medyasına söz verip önceden belirlenen soruları cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise rastgele soru aldı. ABD’li gazeteci Michael Tracey, o anları şu sözlerle aktardı: 'Otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan, önceden belirlenmeyen soruları cevapladı. Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi.

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Furkan Kılıç Yeni Şafak
ABDli gazeteci: Diğer liderlerin aksine Erdoğana istediğimizi sorabildik
Michael Tracey

İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi sona erdi. Zirveye Türkiye damga vurdu. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin şartlarını kabul etmesiyle, iki ülke de davet aldı. Son gün ülke liderleri birer birer kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'Lİ GAZETECİNİN ŞAŞKINLIĞI

O anlara dair ABD’li gazeteci Michael Tracey, dikkate değer notlar aktardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer ülke liderlerinin aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğini, daha çok soru aldığını söyledi. Tracey, şaşkınlığı şu sözlerle aktardı:

SÖZ VERİP SORUMU CEVAPLADI

"Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Erdoğan bana söz hakkı verip sorumu cevapladı. Ukrayna için diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki NATO lideri olduğunu, buna karşın ABD/İngiltere'nin askeri gerginliği tırmandırma çağrısı yaptığını belirttim.

"OTORİTER DENİLEN ERDOĞAN..."

  • 'Otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a, her ikisi de önceden belirlenen soru alan Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu kayda geçirmek istiyorum.

BIDEN'A SORULAR BELLİYDİ

Biden, Ukrayna'ya yeni silahlar göndermeye karar verdiğini duyurdu. İlk sırada oturan Jake Sullivan (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) başıyla onayladı. Yalnızca önceden seçilen AP, NYT, Bloomberg, WSJ ve NBC sordu."

OYNAT 01:25
"Bizi tehdit mi ediyorsunuz" diyen Finlandiyalı gazeteciye Erdoğan'dan cevap: Sözünüzü tutmazsanız gereğini yaparız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. ''Finlandiya, yasalarımızı değiştiremeyiz ya da bu kişileri iade edemeyiz derse NATO üyeliğini engelleriz mi diyorsunuz' sorusu üzerine Erdoğan, ''Ben tabii bana verilen söze bakıyorum. Eğer verilen söz yerine gelmezse o zaman sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz. Siz şimdi bu teröristleri bize vereceğinize söz veriyorsunuz, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz; eğer bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Verilen söz yerine gelecek. Şahsiyetli siyaset, şahsiyetli dış politika budur. Eğer bu yerine gelmediği takdirde o zaman Türkiye de verilen sözü neyse, o sözü tutar. Yapılan bu. İsveç de Finlandiya da aynı şeyi söyledi. Bu sözlerini tutacaklar. Erdoğan da verilen sözünü eğer tutmazsa, Erdoğan'a da gereken hesabı sorun'' dedi.

Japon gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusuna
OYNAT 00:15
Japon gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusuna "Selamünaleyküm" diyerek başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya katıldığı NATO Zirvesi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Japon televizyonu NHK'nin muhabiri Yoshitaka Sano, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusuna, 'Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım' diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Japon gazeteciye 'Aleykümselam' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır
OYNAT 01:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, Rusya ile 'diplomatik çözüm' mesajına ilişkin sorulan soruda, ''Bakalım benim dilimden anlayacak mısın? Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Sizde de var mı böyle bir söz? Boris benim çok sevdiğim bir dostumdur, onun bakışı öyledir, benim bakışım bu şekildedir. Denge politikasının, diplomasiyi şartlarına göre iyi işletmenin faydalı olacağına inanıyorum. Yoğun bir şekilde Zelenski ile Putin ile görüşmelerimi devam ettiriyorum'' yanıtını verdi.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın Erdoğan’ı görünce verdiği tepki: Merhaba dostum
OYNAT 00:22
İngiltere Başbakanı Johnson'ın Erdoğan’ı görünce verdiği tepki: Merhaba dostum
İspanya'daki NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın samimi anları öne çıktı. Zirvenin kapanış oturumuna katılan Erdoğan'ın, masada oturan Johnson'ın omzuna dokunması üzerine, İngiltere Başbakanı “merhaba dostum” diyerek ayağa kalkıp selamlaştı.

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