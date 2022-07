ABD'li gazeteci: Diğer liderlerin aksine Erdoğan'a istediğimizi sorabildik

İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi sona erdi. Zirveye Türkiye damga vurdu. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin şartlarını kabul etmesiyle, iki ülke de davet aldı. Son gün ülke liderleri birer birer kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'Lİ GAZETECİNİN ŞAŞKINLIĞI

O anlara dair ABD’li gazeteci Michael Tracey, dikkate değer notlar aktardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer ülke liderlerinin aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğini, daha çok soru aldığını söyledi. Tracey, şaşkınlığı şu sözlerle aktardı:

SÖZ VERİP SORUMU CEVAPLADI

"Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Erdoğan bana söz hakkı verip sorumu cevapladı. Ukrayna için diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki NATO lideri olduğunu, buna karşın ABD/İngiltere'nin askeri gerginliği tırmandırma çağrısı yaptığını belirttim.

REKLAM

"OTORİTER DENİLEN ERDOĞAN..."

'Otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a, her ikisi de önceden belirlenen soru alan Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu kayda geçirmek istiyorum.

Just want to note for the record that Erdogan, widely labeled an “authoritarian,” took way more questions -- without screening or pre-selection -- than Joe Biden and Boris Johnson, both of whom took only a small handful of pre-selected questioners — Michael Tracey (@mtracey) June 30, 2022

BIDEN'A SORULAR BELLİYDİ

Biden, Ukrayna'ya yeni silahlar göndermeye karar verdiğini duyurdu. İlk sırada oturan Jake Sullivan (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) başıyla onayladı. Yalnızca önceden seçilen AP, NYT, Bloomberg, WSJ ve NBC sordu."

OYNAT 01:25 "Bizi tehdit mi ediyorsunuz" diyen Finlandiyalı gazeteciye Erdoğan'dan cevap: Sözünüzü tutmazsanız gereğini yaparız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. ''Finlandiya, yasalarımızı değiştiremeyiz ya da bu kişileri iade edemeyiz derse NATO üyeliğini engelleriz mi diyorsunuz' sorusu üzerine Erdoğan, ''Ben tabii bana verilen söze bakıyorum. Eğer verilen söz yerine gelmezse o zaman sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz. Siz şimdi bu teröristleri bize vereceğinize söz veriyorsunuz, yasaları değiştireceğinize söz veriyorsunuz; eğer bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Verilen söz yerine gelecek. Şahsiyetli siyaset, şahsiyetli dış politika budur. Eğer bu yerine gelmediği takdirde o zaman Türkiye de verilen sözü neyse, o sözü tutar. Yapılan bu. İsveç de Finlandiya da aynı şeyi söyledi. Bu sözlerini tutacaklar. Erdoğan da verilen sözünü eğer tutmazsa, Erdoğan'a da gereken hesabı sorun'' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder