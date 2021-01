ABD’li gazeteci ulusal muhafızların Pence kontrolünde olduğunu iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girmesiyle başlayan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci Mike Hanna, Washington’daki olaylara müdahale eden Ulusal Muhafızları ABD Başkanı Trump’ın yönetmediğini iddia ederek, " Ulusal Muhafızlar Trump değil, Yardımcısı Mike Pence yönetiyor" ifadelerini kullandı. Hanna konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “Savunma Bakanı Vekili, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasına yetki verenin Trump değil Başkan Yardımcısı Pence olduğunu doğruladı" ifadelerini kullandı.

The acting Secretary of Defence confirms it was Vice President Pence NOT #Trump who authorised deployment of National Guard

"Tehlike kalktı" açıklaması



Öte yandan ABD medyasının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu Capitol polisinin açıklamasında, "Kongre binasındaki tehlikenin kalktı" denildi. Seçim sonuçlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump yanlıları tarafından işgal edilen Kongre binasının temizlendiği duyuruldu. Yetkililerin ‘güvenlik tehdidinin’ ortadan kaldırıldığına dair bildiri yayınladığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti. Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı. Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamıştı. Kongrenin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

