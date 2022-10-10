Dünya ABDli isimden tüm dünyaya Doğu Akdeniz mesajı En avantajlı seçenek Türkiye
AMERİKA

ABD'li isimden tüm dünyaya Doğu Akdeniz mesajı: En avantajlı seçenek Türkiye

Akdeniz Enerji Forumu'nun Türkiye'yi izole etmeye yönelik kurulduğunu belirten ABD eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Bryza, EastMed'i eleştirerek en mantıklı seçeneğin Türkiye üzerinden bir hat olması gerektiğini ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
ABDli isimden tüm dünyaya Doğu Akdeniz mesajı: En avantajlı seçenek Türkiye
ABD eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Bryza

ABD eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Bryza, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmaları ve EastMed boru hattı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rum gazetesine konuştu

Rum Fileleftheros gazetesine konuşan Bryza, EastMed'e yönelik eleştiride bulundu. Bryza, "Birincisi ticari boyutu açısından bir anlam ifade etmiyor. Son derece pahalı bir doğal gaz taşıma seçeneği. Kıbrıs ve İsrail'den gelen daha küçük boru hatları ile doğal gaz Mısır'a taşınabilir ve oradan da sıvılaştırılmış doğal gazı her yere taşıyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"En mantıklı seçenek Türkiye"

Ticari açıdan en mantıklı seçeneğin Türkiye üzerinden bir boru hattı olması gerektiğini söyleyen Bryza, "Türkiye, ihtiyaçları artan devasa bir pazar. Kıbrıs ve İsrail'in doğalgazının bir kısmını Mısır'a bir kısmını da Türkiye'ye göndermesi bence en mantıklı yaklaşım. En avantajlı seçim bu" değerlendirmesinde bulundu.

Bryza, ada çevresindeki hidrokarbon keşiflerinin enerji krizine yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

"Türkiye'yi izole etmeye yönelik kuruldu"

Akdeniz Enerji Forumu'nun Türkiye'yi izole etmeye yönelik kurulduğunu itiraf eden Bryza, "Bütün bunlar değişiyor. Belki Türkiye'nin foruma gözlemci olarak katılması tansiyonu düşürecek" dedi.

Bryza, Biden yönetiminin EastMed'den desteğini çekmesinin Doğu Akdeniz'de var olan dinamiklerin farklı bir şekilde anlaşılması anlamına gelebileceğini söyledi. Bryza, "Tahminime göre Biden yönetimindeki bazı üst düzey yetkililerin istediği şey, Türkiye söz konusu olduğunda bölgede sükûnetin sağlanması" ifadelerini kullandı.

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