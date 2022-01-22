Dünya ABDli milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser Türk konsolosluğuna teslim edildi
AMERİKA

ABD'li milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser Türk konsolosluğuna teslim edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 2 yıl süren çalışması sonucu, dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından Michael Steinhardt'ın çaldığı tespit edilen Anadolu kökenli 14 eser, Manhattan Savcılığı tarafından Türkiye'ye iadesi için New York Başkonsolosluğu'na teslim edildi. Ankara'ya getirilecek eserler özel bir lansmanla tanıtılmasının ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

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Haber Merkezi DHA
ABDli milyarderin koleksiyonundaki 14 Anadolu kökenli eser Türk konsolosluğuna teslim edildi
Anadolu kökenli 10'u İskender dönemine ait, 2'si Lidya döneminden 12 sikke ve 2 adet Kilia İdolü kafası da New York Başkonsolosluğu'na teslim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından Michael Steinhardt'ın Anadolu'ya ait eserler bulundurduğuna dair ABD'de Manhattan Bölge Savcılığı ve İç Güvenlik İstihbarat Birimi ile iletişime geçildi.

ABD'Lİ MİLYARDERİN KOLEKSİYONUNDAKİ 14 PARÇA ANADOLU KÖKENLİ ÇIKTI

ABD'li milyarder Steinhardt'ın mülküne yapılan baskın sonucu ele geçirilen eserlerin fotoğrafları Kaçaklıkla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi. Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Ürdün, Mısır, İsrail, Suriye başta olmak üzere 11 ülkeye ait 70 milyon dolar değerinde 180 kültür varlığı tespit edildi.

El konulan tarihi eserlerin fotoğrafları üzerinden yapılan detaylı incelemede, 14'ünün Anadolu kökenli olduğu saptandı.

1960'lı yıllardan günümüze tüm kaçak kazı kayıtları, kaçak kazıların raporlandığı araştırma raporları, bilimsel yayınlar, Bakanlık temsilci raporları, kaçakçılardan elde edilerek Bakanlık arşivlerine girmiş notlar, gazete haberleri, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtları, görgü şahitleri bilgileri incelendi.

Binlerce dosyanın incelenmesi sonunda geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürini, kuş idolleri, Kilia İdolü olmak üzere 14 parça eserin Anadolu kökenli olduğu saptandı.

ESERLER NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU'NA TESLİM EDİLDİ

Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik İstihbarat Birimi, 2021'in Aralık ayında ele geçirilen Anadolu kökenli eserleri New York Başkonsolosluğu'na teslim etti.

Öte yandan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, 2013 yılında başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu kökenli 10'u İskender dönemine ait, 2'si Lidya döneminden 12 sikke ve 2 adet Kilia İdolü kafası da New York Başkonsolosluğu'na teslim edildi.

Önümüzdeki günlerde iadesi sağlanacak eserler, özel lansmanla tanıtılmasının ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

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