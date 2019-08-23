Dünya ABDli muhafazakar milyarder David Koch yaşamını yitirdi
AMERİKA

ABD'li muhafazakar milyarder David Koch yaşamını yitirdi

ABD'li muhafazakar milyarder David Koch yaşamını yitirdi

ABD'de Muhafazakar sağa verdiği destekle Amerikan siyasetinin şekillenmesinde önemli rolü bulunan milyarder David Koch, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Milyarder David Koch
Milyarder David Koch

"Koch Kardeşler" olarak bilinen dünyanın en büyük şirketlerinden "Koch Endüstrileri"nin sahiplerinden ABD'li muhafazakar milyarder David Koch, 79 yaşında öldü.

Muhafazar sağa verdiği destekle Amerikan siyasetinin şekillenmesinde önemli rolü bulunan milyarder Koch'un prostat kanseri olduğu ve uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

Yıllık geliri 110 milyar dolar

Yıllık geliri yaklaşık 110 milyar doları bulan Koch Endüstrileri'nin sahiplerinden biri olan David Koch, Cumhuriyetçi Parti'ye en fazla bağış yapan isimler arasında yer alıyordu.

David Koch, Forbes'un en zenginler listesinde de 11. sırada yer almıştı.

  • Cumhuriyetçi Partinin en büyük bağışçılarından "Koch Kardeşler", ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına ise bağış yapmayı reddetmişti.
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