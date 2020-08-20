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Dünya ABDli Profesör Ermenilerin öldürülmesinin resmi politika olduğunu kanıtlayan belge yok, Andonian Belgeleri uydurmadır
AMERİKA

ABD'li Profesör: Ermenilerin öldürülmesinin resmi politika olduğunu kanıtlayan belge yok, Andonian Belgeleri uydurmadır

Tennessee Tech Üniversitesi Bilim Profesörü Gunter, Ermeni meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gunter, "Dahası, bazı şiddet yanlısı Ermeniler de masum Müslümanları öldürdüler ve gerçekte de bunu onlarca yıldır aralıksız yapıyorlardı" dedi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Tennessee Tech Üniversitesinden Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Profesörü Michael Gunter, Ermenilerin öldürülmesinin Osmanlı Devleti'nin resmi politikası olduğunu kanıtlayan hiçbir gerçek belge olmadığını belirterek, "Örneğin, kasıtlı katliamları kanıtladığı iddia edilerek sunulan meşhur Andonian Belgeleri uydurmadır." dedi.

  • Gunter, New York merkezli Türk-Amerikan Güvenlik Vakfına (TASFO) verdiği mülakatta, "Ermeni sorunu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.
  • 1915 olayları hakkında araştırmalar yapan Amerikalı Profesör Gunter, Hristiyan Ermenilerin, Hristiyan Batı'da daha fazla sempati kazanması nedeniyle Ermeni iddialarının daha çok tartışıldığını dile getirdi.

Gunter, "Ayrıca Müslüman Türkler, Batı'nın tarihi düşmanlarıydı. Ermeniler Batı dillerini de Türklerden daha iyi konuştukları için mesajlarını Batı'ya daha iyi ulaştırabildiler." diye konuştu.

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"Kasıtlı katliamları kanıtladığı iddia edilerek sunulan meşhur Andonian Belgeleri uydurmadır"

ABD'deki Türk ve Ermeni tezlerinin savunucuları arasında akademik bir diyalog başlatılabileceğini her zaman umduğunu vurgulayan Gunter, Türk-Amerikalıların bunu yapmaya istekli olacaklarına ancak Ermeni-Amerikalıların bunu yapmaya asla istekli olmadıklarına dikkati çekti.

Gunter, "Ermenilerin öldürülmesinin Osmanlı Devleti'nin resmi politikası olduğunu kanıtlayan hiçbir gerçek belge yoktur. Örneğin, kasıtlı katliamları kanıtladığı iddia edilerek sunulan meşhur Andonian Belgeleri uydurmadır." ifadesini kullandı.

  • Osmanlı Devleti'nin batı kesimlerindeki pek çok Ermeni'nin sınır dışı bile edilmediğine değinen Gunter, şunları kaydetti:
  • "Dahası, bazı şiddet yanlısı Ermeniler de masum Müslümanları öldürdüler ve gerçekte de bunu onlarca yıldır aralıksız yapıyorlardı. Soykırımın uluslararası hukukta yasal olarak var olabilmesi için önceden tasarlama kanıtlanmalıdır ve bu meselede bu kanıtlanamamıştır."

Ermeni meselesine buradan bakın
HAYAT
Ermeni meselesine buradan bakın

TASFO'dan "12 Ayda 12 Röportaj"

Ermeni iddialarıyla mücadele için bir yol benimseyen TASFO, bu amaçla başlattığı "12 Ayda 12 Röportaj" projesi kapsamında, 1915 olaylarına ilişkin önemli araştırmalarla katkıda bulunan ünlü Batılı tarihçi, siyaset bilimci, akademisyen ve aydınlarla bir dizi röportajlar yapmaya başladı.

Daha önce İrlandalı Tarihçi Dr. Patrick Walsh ve Alman siyaset bilimci Dr. Christian Johannes Henrich ile röportaj yapan TASFO, serinin üçüncü röportajını da Amerikalı siyaset bilimci Gunter ile gerçekleştirdi.

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