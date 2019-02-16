Dünya ABDli Senatör Biz oyun kurmazsak Türkiye girer
AMERİKA

ABD'li Senatör: Biz oyun kurmazsak Türkiye girer

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li senatör Lindsey Graham, "Biz oyun kurmazsak Türkiye Suriye'ye girer ve YPG tehdidiyle ilgilenir. YPG, Türkiye'nin gözünde PKK'nın uzantısıdır ve sınırlarında YPG'ye katlanmayacaklar. Bu sorunu çözmek konusunda müttefikimiz Türkiye'ye borçluyuz" dedi.

Haber Merkezi AA
Lindsey Graham
Lindsey Graham

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD yetkililerinin, Avrupa ülkelerinden, Suriye'de Türkiye sınırı boylarında bir tampon bölge kurmak için Suriye'ye asker göndermelerini isteyeceğini, bunun kabul edilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da belirli sayıda Amerikan askerini Suriye'de bırakmaya açık olduğunu söyledi.

Graham, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Forumu'nda konuştu.

Söz konusu planı "DEAŞ hilafeti sonrası strateji" olarak tanımlayan Graham, bu planın detaylarını ABD Başkanı Donald Trump ile kapsamlı bir şekilde konuştuklarını belirtti.

Graham, "Başkan Trump yakında size gelecek ve yardımınızı isteyecek ve siz de umarım ki 'evet' diyeceksiniz ve buna karşılık ise sadece ABD'ye has kabiliyetlerimiz de Suriye'deki savaşta kalmaya devam edecek." diye konuştu.

ABD'li senatör, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un da Suriye'ye asker gönderme konusunda mevkidaşlarıyla görüşeceğini dile getirdi.

Biz oyun kurmazsak Türkiye girer

Tüm Avrupa'nın DEAŞ tehdiden acı çektiğini belirten Graham DEAŞ sonrası stratejinin DEAŞ ile mücadeleden farklı olması gerektiğini söyledi.

Graham, "Biz oyun kurmazsak Türkiye Suriye'ye girer ve YPG tehdidiyle ilgilenir." diye konuştu.

Örgütün ABD'ye DEAŞ ile mücadelede destek verdiğini dile getiren Graham, şöyle devam etti:

YPG, Türkiye'nin gözünde PKK'nın uzantısıdır ve sınırlarında YPG'ye katlanmayacaklar. Bu sorunu çözmek konusunda müttefikimiz Türkiye'ye borçluyuz. SDG'nin çekilip sonra savaşın kendilerini yok etmemesi için SDG'ye borçluyuz. Bunun için kim bize yardım edecek, gelecekte bunun olmaması için? Bu sorunu çözmek için güvenli bir bölgeye ihtiyacımız var. Bu güvenli bölgedeki askerler aynı zamanda DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmamasını takip etmelidir. Bunu yapmazsak İran batının çekilmesiyle Suriye'deki en büyük kazanan olarak çıkacaktır."

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan da teklif etmişti

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Brüksel'deki NATO toplantılarına gelirken beraberindeki gazetecilere, ABD'nin NATO'da Suriye'nin kuzeydoğusunda izleme görevi yapacak bir gözlem gücü kurulmasını teklif edeceğini söylemişti.

REKLAM

Shanahan, ABD'nin, bunun DEAŞ ile mücadele koalisyonu üzerinden yapılmasını teklif edeceğini belirtmişti.

Diğer taraftan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel de Uman da Wall Street Journal Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de belirli sayıda asker bırakabileceğini ifade etmişti.

Bakan Akar ABD’li Senatör Lindsey Graham ile görüştü
GÜNDEM
Bakan Akar ABD’li Senatör Lindsey Graham ile görüştü

ABD'li senatörden Suriye'den çekilme açıklaması: Yavaşlatıyoruz
DÜNYA
ABD'li senatörden Suriye'den çekilme açıklaması: Yavaşlatıyoruz
/**/
Umman: İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz

Umman: İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz
ABD'ye son uyarılar

ABD'ye son uyarılar

Bakan Akar, ABD'li muhataplarıyla bir araya geldi.
Olay yorum

Olay yorum

​Rıdvan Dilmen tartışılan pozisyonu yorumladı.
Çatlak büyüdütahliyeler başladı

Çatlak büyüdütahliyeler başladı

Bornova'daki toprak kayması nedeniyle evler tahliye ediliyor.
Fenerbahçe tekledi

Fenerbahçe tekledi

​Fenerbahçe, 10 kişi kalan Konyaspor'u yenemedi.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.

30 yıllıkhasret bitecek

30 yıllıkhasret bitecek

Erdoğan, Ataşehirlilerin yıllardır beklediği projeyi açıkladı.
İdlib'de katliam!

İdlib'de katliam!

​Esed rejimi sivil mahallesini kana buladı.
Türklerin oy vermesi yasaklansın

Türklerin oy vermesi yasaklansın

Irkçı liderin sunduğu yasa tasarısı Türklerden tepki topladı.
İstanbul'da 3 katlı bina çöktü

İstanbul'da 3 katlı bina çöktü

Valilik: Metruk bina çöktü, can kaybı yok.
Edirne CHP'den kurtulacak

Edirne CHP'den kurtulacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de halka hitap etti.
CHP'de muhalifler ayaklandı

CHP'de muhalifler ayaklandı

​Kılıçdaroğlu bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda.
İYİ Parti'de CHP krizi

İYİ Parti'de CHP krizi

İYİ Partili Başkan, CHP ile ittifaka tepki göstererek istifa etti.

Çöken binayla ilgili raporda birbirinden vahim bilgiler yer aldı.
91 bin seçmenin kaydı donduruldu

91 bin seçmenin kaydı donduruldu

YSK Başkanı Sadi Güven'den önemli açıklama.​
Engel olana 2 bin 832 TL ceza

Engel olana 2 bin 832 TL ceza

​Havalimanında güvenlik uygulamasında değişiklik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.