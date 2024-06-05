ABD'li Senatör Durbin'den Netanyahu'nun Kongre'ye davet edilmesine tepki

İşgalci İsrail'in saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor. İsrail'i durdurmak için süren ateşkes çalışmalarına Hamas'tan cevap geldi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan ve bölgeden çekilmeden Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını söyledi.