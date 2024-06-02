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ABD'li Senatör Sanders'ten Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davetine tepki: O bir savaş suçlusu!

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, konuşma yapmak üzere ABD Kongresi'ne davet edilmesine, "ülke için üzücü bir gün" diyerek tepki gösterdi. Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgulayan Sanders, onun konuşacağı oturuma kesinlikle katılmayacağını belirtti.

07:52 - 2/06/2024 Pazar
AA
ABD'li Senatör Bernie Sanders - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Arşiv)
ABD'li Senatör Bernie Sanders - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Arşiv)

ABD'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya hesabı X'ten konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Sanders, paylaşımında,
"Başbakan Binyamin Netanyahu'nun her iki partinin liderleri tarafından ABD Kongresi'nin ortak toplantısına konuşma yapmak üzere davet edilmesi ülkemiz için çok üzücü bir gün"
ifadesini kullandı.
Netanyahu'nun bir
"savaş suçlusu"
olduğunu vurgulayan Sanders, onun konuşacağı oturuma kesinlikle katılmayacağını belirtti.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, 31 Mayıs'ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet ettiklerini duyurmuştu.

Davet mektubunun, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries tarafından Netanyahu'ya gönderildiği kaydedilmişti.




#Bernie Sanders
#Binyamin Netanyahu
#ABD Kongresi
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