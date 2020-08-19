ABD'li senatörlerden Trump'a mektup: Suudi Arabistan'ın gizli nükleer programından endişeliyiz Amerikalı senatörler, Başkan Trump'a Suudi Arabistan ile ilgili mektup gönderdi. Senatörler mektupta Suudi Arabistan'ın gizli nükleer tesis kurduğu iddialarından dolayı duyulan endişeyi dile getirerek, ABD yönetiminden 15 Eylül'e kadar brifing istedi. İçerisinde hem Demokrat hem Cumhuriyetçilerin yer aldığı 6 senatörün gönderdiği mektupta "Suudi Arabistan'ın güçlü uluslararası tedbirlerin yokluğunda, nükleer programını hızla ilerlettiğine bir kanıt olarak gizli nükleer tesisler kurduğuna dair son medya haberlerinden dolayı endişeliyiz" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2020, 23:27 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2020, 23:53 AA