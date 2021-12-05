ABD'li siyasetçinin paylaşımı infiale neden oldu: Noel Baba bize cephane getir

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Thomas Massie, Twitter hesabından tüm aile fertlerinin ellerinde uzun namlulu tüfeklerin bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

Eşi ve tüm çocuklarının yer aldığı bir 'aile' fotoğrafı çektiren siyasetçi evinde, yılbaşı için süslenmiş çam ağacının önünde poz verirken görülüyor.

Yedi kişilik fotoğrafta herkesin elinde birer uzun namlulu tüfek bulunuyor. Massie, bu fotoğrafı "Mutlu Noeller! Not: Noel Baba, lütfen bize cephane gönder" ifadesiyle paylaştı.

Merry Christmas! 🎄

ps. Santa, please bring ammo. 🎁 pic.twitter.com/NVawULhCNr — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

Michigan eyaletinde dört gün önce yaşanan trajedide 15 yaşında bir öğrencinin kendi okulunda yaptığı silahlı saldırıda üç öğrenci öldü, biri öğretmen sekiz kişi de yaralandı. ABD'de bu tür saldırıların giderek sıklaşması ülkede bireysel silahlanmanın propaganda malzemesi yapılması ve yasalarla kolaylaştırılması büyük tartışmalara neden oluyor.

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