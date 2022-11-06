ABD’li ünlü oyuncu ve şarkıcı evinde ölü bulundu

Backstreet Boys grubunun üyesi Nick Carter’ın kardeşi olan 34 yaşındaki Aaron Carter, California’daki evinin küvetinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Los Angeles Şerif Departmanı tarafından Carter’ın hayatını kaybettiği doğrulandı.

"Talihsiz gerçeği kabul etme sürecindeyiz"

Carter’ın nişanlısı Melanie Martin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Nişanlım Aaron Carter hayatını kaybetti.

Aaron’ı tüm kalbimle seviyorum. Lütfen, çok sevdiğimiz birinin kaybıyla karşı karşıya kaldığımız böyle bir günde ailemizin mahremiyetine saygı gösterin. Halen, bu talihsiz gerçeği kabul etme sürecindeyiz. Düşünceleriniz ve dualarınız bizler için çok değerli" dedi.

UZUN YILLARDIR UYUŞTURUCU İLE BOĞUŞUYORDU

Müzik kariyerine henüz 1997’de 9 yaşındayken yayınladığı ilk albümüyle başlayan Aaron Carter’ın uzun yıllardır uyuşturucu problemiyle boğuştuğu öğrenildi. Genç şarkıcının trajik ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

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