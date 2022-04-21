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Dünya ABDliler Bidenı Rusyaya karşı sert bulmuyor
AMERİKA

ABD'liler Biden'ı Rusya'ya karşı sert bulmuyor

ABD’de yapılan ankete göre, halkın yüzde 54’ü, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna savaşı konusunda Rusya’ya karşı “yeterince sert” olmadığını düşünüyor.

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Haber Merkezi AA
ABDliler Bidenı Rusyaya karşı sert bulmuyor
Biden.

ABD’de yapılan ankete göre, halkın yüzde 54’ü, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna savaşı konusunda Rusya’ya karşı “yeterince sert” olmadığını düşünüyor.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankete katılan ABD'lilerin çoğu, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya karşı Biden’ın politikasını yetersiz buldu.

RUSYA'YA KARŞILIK VERİLMİYOR

Katılımcıların yüzde 54’ü Biden’ın Rusya'ya “yeterince sert” karşılık vermediğini belirtirken yüzde 36’sı yaklaşımının “doğru”, yüzde 8’i ise “çok sert” olduğu yanıtını verdi.

Öte yandan, Rusya’ya karşı Ukrayna’ya ABD askerinin gönderilmesine yüzde 55 karşı çıkarken sadece yüzde 22’si bunu onayladı. Yüzde 23'ü ise karşı veya destek olmadığını kaydetti.

14-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen AP-NORC anketine, ülke genelinden 1085 yetişkinin katıldığı bildirildi.

Aynı anket firmasının 24 Mart'ta yaptığı benzer içerikli ankette katılımcıların yüzde 36’sı Biden'ın Rusya'ya karşı tavrını olumlu bulurken yüzde 56’sı “yeterince sert olmadığı", yüzde 6’sı da "çok sert olduğu" yönünde görüş belirtmişti.

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