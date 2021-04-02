ABD'liler silahlanıyor: 5 milyona yakın kişi başvuruda bulundu

ABD'de, ateşli silah alırken gereken sabıka kaydı için yapılan başvurular, "bir düzineden fazla insanın silahlı saldırılar neticesinde hayatını kaybettiği mart ayında rekor seviyeye ulaştı.
Yüzde 36 artış yaşandı
CNN'in Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) elde ettiği bilgiye göre, geçen ay yaklaşık 4,7 milyon ABD'linin, silah satın alırken istenen adli sicil kaydı almak için başvurduğu; bu rakamın, şubat ayına göre yüzde 36 artış gösterdiği belirtildi.
Silah satışlarını zorlaştıran karar
Sabıka kaydı başvurularının, Atlanta ve Colorado'nun Boulder şehirlerinde bir düzineden fazla insanın silahlı saldırılarda ölmesi üzerine, ABD Temsilciler Meclisinde silah satışlarının zorlaştırılmasına yönelik tasarıların onaylandığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.
Yardım çekleri silah alımına yönlendirdi
Haberde, yeni tip koronavirüs (Koivd-19) salgını kapsamında federal hükümetin dağıttığı binlerce dolarlık maddi desteğin, ABD'lileri silah alımına yönlendirip satışları artırmış olabileceğine işaret edildi.