Dünya ABDnin 30 eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanıyor
AMERİKA

ABD'nin 30 eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanıyor

ABD'nin eyaletlerinin üçte ikisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi. New York Valisi Andrew Cuomo, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlamaları getirilmesini istedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'nin 30 eyaletinde ve Washington'da son bir haftada Kovid-19 kaynaklı ölümlerde artış görüldü.

Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) de ABD'de mart ayına kadar vakaların büyük bölümünde Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlanabileceği uyarısında bulundu.

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New York Valisi Andrew Cuomo, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlamaları getirilmesini istedi.

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Cuomo, bu ülkelere örnek olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'yı gösterdi.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 407 bin 216'ya yükselmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı da 24 milyon 483 bin 901 olmuştu.

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