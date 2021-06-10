ABD'nin 78 yaşındaki Başkanı Joe Biden: ABD geri döndü

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü yapılacak olan G7 Zirvesi için İngiltere’ye gelmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, ABD’nin geri döndüğünün ilan etti.

İLK YURT DIŞI GEZİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretine çıktı. Biden, İngiltere’nin Cornwall kentindeki G7 Zirvesi için İngiltere’ye geldi. Biden’ı taşıyan Air Force One uçağı, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Mildenhall Üssü’ne iniş yapmasının ardından ABD Hava kuvvetlerinden oluşan bir ekip karşıladı. Biden kendisini karşılayan Hava kuvvetleri ekibine yaptığı teşekkür konuşması yaptı.

ABD’nin geri döndüğünü vurgulayan Biden, demokrasilerinin gelecek için en önemli ve en zorlu zorluklar ile sorunların üstesinden gelmek için birlikte durduğunu açıkça belirteceklerini ifade etti. Biden ayrıca, "Bizimle aynı fikirde olan ulusları bir araya getirdiğimizde, ABD ulusal güvenliğini ve ekonomik refahını ilerletmek için daha iyi konumda olacaktır" dedi.

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G7 İÇİN YOLA ÇIKTI

ABD Başkanı Biden cuma günü gerçekleşecek olan G7 zirvesi için Cornwall’a gidecek. ABD Başkanı Biden G7 toplantısı öncesinde yarın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşecek. Biden’ın İngiltere’de katılacağı G7 zirvesinde, aşı diplomasisi, ticaret, iklim değişikliği ve Atlantik ötesi bağları yeniden inşa etmeye yönelik konuların görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca Biden ve Johnson’ın yapacağı görüşmelerde Brexit ve Kuzey İrlanda durumu ve dünyanın geri kalanını aşılamaya yönelik teşvik konuları görüşülecek.

Biden, 13 Haziran’da ise Jill Biden ile Windsor Kalesi’nde Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilecek. Biden, Kraliçe Elizabeth’in görüşeceği 13. ABD Başkanı olacak.

BİDEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

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Başkan Biden, 14 Haziran’da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de görüşme gerçekleştirecek. Biden’ın, Brüksel ziyaretinde Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile de bir araya geleceği bildirilirken, 15 Haziran’da da ABD-Avrupa Birliği (AB) zirvesine de katılacağı aktarıldı.

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