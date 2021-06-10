Dünya ABDnin 78 yaşındaki Başkanı Joe Biden ABD geri döndü
AMERİKA

ABD'nin 78 yaşındaki Başkanı Joe Biden: ABD geri döndü

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü yapılacak olan G7 Zirvesi için İngiltere’ye gelmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, ABD’nin geri döndüğünün ilan etti.

Haber Merkezi İHA
ABDnin 78 yaşındaki Başkanı Joe Biden: ABD geri döndü
Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü yapılacak olan G7 Zirvesi için İngiltere’ye gelmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, ABD’nin geri döndüğünün ilan etti.

İLK YURT DIŞI GEZİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretine çıktı. Biden, İngiltere’nin Cornwall kentindeki G7 Zirvesi için İngiltere’ye geldi. Biden’ı taşıyan Air Force One uçağı, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Mildenhall Üssü’ne iniş yapmasının ardından ABD Hava kuvvetlerinden oluşan bir ekip karşıladı. Biden kendisini karşılayan Hava kuvvetleri ekibine yaptığı teşekkür konuşması yaptı.

ABD’nin geri döndüğünü vurgulayan Biden, demokrasilerinin gelecek için en önemli ve en zorlu zorluklar ile sorunların üstesinden gelmek için birlikte durduğunu açıkça belirteceklerini ifade etti. Biden ayrıca, "Bizimle aynı fikirde olan ulusları bir araya getirdiğimizde, ABD ulusal güvenliğini ve ekonomik refahını ilerletmek için daha iyi konumda olacaktır" dedi.

G7 İÇİN YOLA ÇIKTI

ABD Başkanı Biden cuma günü gerçekleşecek olan G7 zirvesi için Cornwall’a gidecek. ABD Başkanı Biden G7 toplantısı öncesinde yarın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşecek. Biden’ın İngiltere’de katılacağı G7 zirvesinde, aşı diplomasisi, ticaret, iklim değişikliği ve Atlantik ötesi bağları yeniden inşa etmeye yönelik konuların görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca Biden ve Johnson’ın yapacağı görüşmelerde Brexit ve Kuzey İrlanda durumu ve dünyanın geri kalanını aşılamaya yönelik teşvik konuları görüşülecek.

Biden, 13 Haziran’da ise Jill Biden ile Windsor Kalesi’nde Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilecek. Biden, Kraliçe Elizabeth’in görüşeceği 13. ABD Başkanı olacak.
BİDEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Başkan Biden, 14 Haziran’da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de görüşme gerçekleştirecek. Biden’ın, Brüksel ziyaretinde Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile de bir araya geleceği bildirilirken, 15 Haziran’da da ABD-Avrupa Birliği (AB) zirvesine de katılacağı aktarıldı.

Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat
GÜNDEM
Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat

ABD Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde Rusya lideri Putin'i uyardı
DÜNYA
ABD Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde Rusya lideri Putin'i uyardı
Abone Ol Google News
Kızın Elif sana doyamadı

Kızın Elif sana doyamadı

​Şehit eşinden yürek yakan sözler.
Erdoğanla görüşmehayali gerçek oldu

Erdoğan'la görüşme
hayali gerçek oldu

Telefonda karşısında görünce büyük heyecan yaşadı.
Gökhan Özoğuzun komplo teorileri yine güldürdü: Deniz salyası Kanal İstanbul için üretilmiş

​PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri yetmedi.

​Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama.

​Areda Survey'in araştırması, Türk halkının birliğe bakışını gözler önüne serdi.

​İYİ Parti-HDP gerilimi yükseliyor.

Başlatılan temizlik seferberliği kesintisiz sürüyor.
Yeniden nikah planlıyorduk

Yeniden nikah planlıyorduk

​Trabzon'da vahşi cinayetin ardından eski eş açıklama yaptı.
Elti dehşeti

Elti dehşeti

Sivas'ta bir kişi tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti.
Ödemeler<br>bugün başlıyor

Ödemeler
bugün başlıyor

Hesaplara 3 ile 5 bin TL arasında hibe yatırılacak.
Askıda otomobil

Askıda otomobil

Araç aydınlatma direği ile beton bariyer arasında asılı kaldı.
Siirt'te hain saldırı

Siirt'te hain saldırı

Bir korucu şehit oldu bir korucu da yaralandı.
Gazze’de yeni oyun planı

Gazze’de yeni oyun planı

Darbeci Sisi yönetiminin Gazze politikasında değişime gitmesi soru işaretine neden oldu.
İtirafçı olmak kurtarmadı

İtirafçı olmak kurtarmadı

FETÖ'cü Serdar ​Atasoy'un 32 yıl hapsi istendi.
NATO’ya güvenmiyoruz
Dünya

NATO’ya güvenmiyoruz

Areda Survey’in NATO Liderler Zirvesi’ne sayılı günler kala yaptığı araştırma, Türk halkının birliğe bakışını gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre, Türk halkı NATO’ya güvenmiyor. Türkiye’nin NATO’daki tek Müslüman ülke olduğuna işaret edilen araştırmada, katılımcıların yüzde 90.3’ü, olası bir anlaşmazlıkta NATO’nun Türkiye’nin yanında yer alacağına inanmıyor.
7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek
Gündem

7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek

Marmara Denizi’ni saran deniz salyasına (müsilaj) karşı başlatılan temizlik seferberliği kesintisiz sürüyor. Hem deniz yüzeyinde hem dipte devam eden süpürme çalışmaları 24 saat esasına göre yürütülüyor. Ekipler, gündüz topladıkları müsilajı, gece boyunca depolama tanklarına dolduruyor. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi de müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizlemek için çalışma başlattı. Yenikapı’da müsilajın olduğu bölge bariyerle çevrelenerek suya yararlı bakteri karışımları verildi.
PKK’nın paralel mahkemesi çöktü
Gündem

PKK’nın paralel mahkemesi çöktü

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Eş Başkanı Mehmet Sait Bor’un da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün kendi aralarında mahkeme kurup yargılama yaptığı ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin 2015 yılında yakılan ATM’lerde parmak izi olduğu belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.