Dünya ABDnin Alabama eyaletini kasırga vurdu 7 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

ABD'nin Alabama eyaletini kasırga vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Alabama eyaleti Valisi, ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan kasırga nedeniyle eyalette en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Fırtınalardan en fazla etkilenen bazı bölgelerde ise olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDnin Alabama eyaletini kasırga vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti
ABD/Alabama

ABD'nin Alabama eyaleti Valisi Kay Ivey, ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan kasırga nedeniyle eyalette en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ülkenin batı yakasındaki California'da şiddetli yağışlar ve sel baskınları devam ederken Alabama dahil, güney eyaletlerde etkili olan kasırga ağır hasara yol açtı.

Vali Ivey, sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımda, şu açıklamalarda bulundu:

  • "Eyaletimizi kasıp kavuran fırtınalarda 7 Alabamalının hayatını kaybettiğini öğrendiğim için üzgünüm."

Dualarının, hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte olduğunu belirten Ivey, eyaletin yıkıcı hava koşullarına aşina olduğunu, bunu atlatacaklarını kaydetti.

OHAL ilan edildi

Vali Ivey, fırtınalardan en fazla etkilenen bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan etti.

Şiddetli yağmur ve rüzgarlar, Georgia, Mississippi ve Alabama'da evlere ciddi zarar verirken on binlerce insanı elektriksiz bıraktı.

ABD'de Beyaz Saray yakınında evsizler hayatta kalmaya çalışıyor
OYNAT 00:20
ABD'de Beyaz Saray yakınında evsizler hayatta kalmaya çalışıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray yakınında kimi yüksek ev kiralarından kimi de uyuşturucu yüzünden evsiz kalanlar sokaklarda çadır kurup yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek
FOTOĞRAF 19
Title
Çin’e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonyanın dışişleri ve savunma bakanları, Washingtonda Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısında bir araya geldi.
Title
Dört bakan, Çin’e karşı genişletilmiş caydırıcılık konusunu ele aldıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Title
ABD Savunma Bakanı Austin, tarihi bir karar alarak ABD’nin Japonya’daki askeri konuşlanmasını optimize edeceklerini söyledi.
Title
Austin, ABD’nin Okinawa’daki 12. Topçu Alayının yeniden organize edilerek 12. Deniz Piyadeleri Kıyı Alayına dönüştürüleceğini söyledi.
Title
Bu dönüştürme sürecinin 2025’e kadar süreceğini anlatan Austin, bu alayın ABD ordusunun yeni kuvvet konsepti çerçevesinde oluşturulacağını ve ileri teknoloji istihbarat, gözlem, keşif ve uzun menzilli gemi savar sistemleri ile donatılacağını söyledi.
Title
Çin’in ABD için yakın rakip ve zorlu bir sınama olduğuna işaret eden Austin, “Japonya ve ABD, Çinin istikrarı bozan eylemleri konusunda ortak endişeler taşıyor. ABDnin Japonyayı nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerle savunma kararlılığını yeniden teyit etmek ve karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesinin Senkaku Adaları için geçerli olduğunun altını çizmek istiyorum.” ifadesini kullandı.
Title
Çin’in Tayvan’ı işgalinin yakın olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.
Title
Bakan Austin, Çin’in Tayvan çevresinde hava ve deniz hareketliliğini arttırarak bölgede yeni bir normal oluşturmaya çalıştığını ancak Tayvan’ın işgalinin yakın olduğunu söyleyemeyeceğini dile getirdi.
Title
ABD Dışişleri Bakanı Atony Blinken da “Bugün, Ortak Müttefik Komuta ve Kontrol Merkezi, istihbarat, gözetleme ve keşif, tesislerin ortak kullanımı, ikili tatbikatlar dahil olmak üzere koordinasyonumuzu derinleştirmenin yollarını ele aldık.” dedi.
Title
Kuzey Kore, Çin ve Rusya’nın bölgedeki statükoyu değiştirmeyi hedeflediğini belirten Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının da pasifik bölgesindeki statükoya yansımalarının olduğunu dile getirdi.
Title
ABDli bakan aynı zamanda büyük güçler arasında iletişim kanallarını açık olmasının önemine vurgu yaptı.
Title
Blinken önümüzdeki haftalarda Çin’e seyahat edeceğini ve Pekin ile yanlış hesaplamaları önlemek için iletişim kanallarını açık tutulmasını konuşacaklarını ifade etti.
Title
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise “Japonya ve ABD, Çinin Doğu Çin Denizindeki statükoyu değiştirme girişimlerine ve Japonyanın Senkaku Adalarındaki uzun yıllara dayanan hakimiyetini baltalamaya çalışan davranışlarına karşı çıkmaya devam edecek.” diye konuştu.
Title
Japon bakan, Çin’in kendileri için benzersiz bir stratejik sınama olduğuna işaret ederek, Pekin’in kendi menfaatlerine hizmet edecek bir uluslararası düzen kurma çabasının kendilerini derinden endişelendirdiğini kaydetti.
Title
Yoşimasa, ayrıca ABD’nin Okinawa’daki askeri varlığını yeniden organize etme kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Title
Doğu Çin Denizinde Japonya’nın Senkaku, Çinin de Diaoyü olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.
Title
Mülkiyeti Japonyada olan, Çinin ise iç bölge olarak hak iddia ettiği ve üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
Title
1955’te imzalanan ABD-Japonya Güvenlik Anlaşmasının 5. Maddesi kapsamında ABD Japonya’yı her türlü saldırı konusunda savunmayı taahhüt ediyor.
Title
Gün içinde AA muhabirine konuşan ABD’li yetkili, bu anlaşmanın kapsamının Japon uzay araçlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtmişti.
Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek
Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Çin'i açık açık tehdit etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Japonya'ya yönelik her türlü saldırıya, nükleer silah dahil tüm askeri güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi.
Tarım Kredi Marketlerde dev indirim

Tarım Kredi
Marketlerde dev indirim

13-31 Ocak listesi yayımlandı.
Herkes ayakta alkışladı

Herkes ayakta alkışladı

​Kurye piyanist bu kez sahnede çaldı.
İsveçteki alçak eyleme suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı açıkladı.

​Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir.

Bakan Karaismailoğlu tarih verip duyurdu.

Sipariş veren 5 yıl bekliyor.

​Kılıçdaroğlu adaylığını garanti altına almak istiyor.

​Üç bölge için kuvvetli yağış uyarısı.

​Kuzey'den gelen tehditler sonrası harekete geçiyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.