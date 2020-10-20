Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDnin Alaska bölgesi için tsunami uyarısı yapıldı
AMERİKA

ABD'nin Alaska bölgesi için tsunami uyarısı yapıldı

Pasific Tsunami Uyarı Merkezi, ABD'nin en kuzey bölgesinde yer alan Alaska için deprem kaynaklı tsunami uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD'de deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
ABD'de deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

PTWC'nin Twitter'dan paylaştığı açıklamada, ''Güney Alaska ve Alaska Yarımadası için bir tsunami uyarısı 7,4 büyüklüğündeki bir deprem nedeniyle yürürlükte.'' ifadesi kullanıldı.

Tsunami.gov adresinde Pasifik Okyanusu'ndaki hareketlenmenin teknik detaylarına yer verildi. Alaska'nın Pasifik kıyı bölgesine 65 kilometre açıkta bulunan Kennedy girişiyle 128 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Unimak geçidi arasında kalan bölgede tsunami tehlikesinin tespit edildiği belirtildi.

Son depremlerle sallanan Balıkesir’e şok uyarı: İki bin yıllık sessiz fay net bir şekilde araştırılmalı
GÜNDEM
Son depremlerle sallanan Balıkesir’e şok uyarı: İki bin yıllık sessiz fay net bir şekilde araştırılmalı

ABD'nin Pasifik kıyı şeridinde yer alan diğer bölgeleri için tsunami tehlikesinin seviye tespiti üzerine çalışmaların devam ettiği, bir sonraki açıklamada bununla ilgili bilgilerin de paylaşılacağı bildirildi.

  • Açıklamada, Alaska'nın kıyı şeridinde yaşayanların, daha yüksek bölgelere çekilmeleri, bulundukları binaların üst katlarına çıkmaları ve herhangi bir gerekçeyle okyanus kıyısına yaklaşmamaları istendi.

Uzman isim 'Hazır değiliz' dedi: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin insan hayatını kaybedebilir
GÜNDEM
Uzman isim 'Hazır değiliz' dedi: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin insan hayatını kaybedebilir

Deprem profesörü uyardı: İstanbul için zaman daralıyor
GÜNDEM
Deprem profesörü uyardı: İstanbul için zaman daralıyor

Uzman isim uyardı: Falez çatlakları, olası depremin etkisini büyütecek
GÜNDEM
Uzman isim uyardı: Falez çatlakları, olası depremin etkisini büyütecek
Abone Ol Google News
Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

Bin 800 yıllık kalorifer sistemi bulundu

​Neolitik dönemden kaldı, kabul salonu ve gizli kaçış tüneli de var.
Türkiyede üretilecek

Türkiye'de üretilecek

​TOGG yerli otomobil için pil üretiminde dünya devi ile anlaştı.
İYİ Partili isimlerden Özdağa sert sözler: Korkak, şerefsiz, iftiracı, truva atı

Büyük zafer<br>için tarih verildi

Büyük zafer
için tarih verildi

Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağlayacak.

​KKTC'deki seçimler yeni bir dönemin habercisi.

Cebinden çıkarıp 160 dolar saydı

Cebinden çıkarıp 160 dolar saydı

Seçimi kazansın diye kutsanan Trump'ın cimriliği tuttu.
Şafak vakti<br>dev operasyon

Şafak vakti
dev operasyon

​Bursa'da 600 polisin katılımıyla çok sayıda adrese baskın.
Ünlü CEO<br>ölümden döndü

Ünlü CEO
ölümden döndü

​Tır sıkıştırınca aracıyla 500 metre sürüklendi.
11 savcı ve<br>hakim ihraç edildi

11 savcı ve
hakim ihraç edildi

​FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilmişti.
57 adrese<br>'Çukur' operasyonu

57 adrese
'Çukur' operasyonu

​Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor
Ekonomi

Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor

Antalya'nın Demre ilçesindeki doğa harikası Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz vatandaşının villa inşaatı tepkilere yol açtı. Yaklaşık 10 yıl önce satın alınan kaçak yapının yıkılıp, İmar Barışı'ndan faydalanarak, yerine villa yapılması çok sayıda vatandaş tarafından CİMER, kaymakamlık ve belediyeye şikayet edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek cevap bekleniyor. Yapı kayıt belgesinin geçersiz olması halinde hem yıkım hem de para cezası uygulanacak.
YaaniMail’in takipçi kitlesi 1 milyonu aştı
Teknoloji

YaaniMail’in takipçi kitlesi 1 milyonu aştı

Türk mühendislerin geliştirdiği yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı. Kullanıcılarının verilerini Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde tutan YaaniMail’in hem bireylere hem de kurumlara güvenilir e-posta hizmetini sunduğu belirtildi.
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 57 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 57 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.