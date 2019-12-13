ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden Ermeni tasarısı açıklaması: Yönetimin pozisyonu değişmedi

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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Keçiören'de birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okuldaki ölümüyle ilgili olarak okul yöneticilerinin açığa alındığını açıkladı. 7 yaşındaki Mert, dün sabah okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Öğrencinin cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.