Dünya ABDnin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiyeyle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki
AMERİKA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiye'yle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile ABD arasında Afgan mülteci ve göçmenler konusunda anlaşma ve pazarlık yapıldığına dair iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABDnin Ankara Büyükelçiliğinden, Türkiyeyle Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepki
Arşiv- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.

Medyada görünen ve görünmeyen “sığınmacılar”
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Medyada görünen ve görünmeyen “sığınmacılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan mesajı: İstikrar için seferber olacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan mesajı: İstikrar için seferber olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'ın istikrara kavuşması için çaba göstermeliyiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'ın istikrara kavuşması için çaba göstermeliyiz
Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkedeki barış ve istikrarara önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredildiğini açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP ve Engin Özkoç'a sert sözler: Bu nasıl bir hadsizlik?
Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan CHP ve Engin Özkoç'a sert sözler: Bu nasıl bir hadsizlik?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, son bir ayda yurdun dört bir yanında meydana gelen orman yangını ve sel felaketlerinden siyasi rant devşiren CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Akbaşoğlu, "Biz bir taraftan sel, yangınla mücadele ederken, diğer taraftan fitne, yalan, algı mücadele ettik ve ediyoruz" dedi. CHP'li Engin Özkoç'un "Başka bir egemen güç müdahalesine gerek kalmadan Türkiye'de sistem değişmeli" ve "Türkiye'de bir diktatör var" açıklamalarına da değinen Akbaşoğlu, "Bu nasıl bir hadsizliktir. Derhal özür dilemeli ve CHP gereğini yapmalıdır. Diktatör görmek istiyorsanız, kendi içinize bakın." ifadelerini kullandı.
Bindikleri tekne arızalanan 47 göçmen açlıktan öldü
Dünya

Bindikleri tekne arızalanan 47 göçmen açlıktan öldü

Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden tekne motor arızası yaptı. Teknede yaklaşık iki hafta aç ve susuz kalan 47 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi. Hayatta kalmayı başaran yedi göçmenden dördünün hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.