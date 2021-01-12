Dünya ABDnin başkenti Washingtonda 24 Ocaka kadar acil durum ilan edildi
AMERİKA

ABD'nin başkenti Washington'da 24 Ocak'a kadar acil durum ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, FBI'ın "Başkanlık devir-teslim töreninde silahlı protesto gösterileri düzenlenebileceği" uyarıları üzerine Washington DC'de 24 Ocak'a kadar geçerli olacak acil durum ilan etti.

Haber Merkezi Diğer
Trump destekçileri Kongre'yi basmıştı.
Trump destekçileri Kongre'yi basmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğu 20 Ocak Çarşamba günü Joe Biden'a devredecek.

3 Kasım'da kaybettiği başkanlık seçimi sonrası asılsız şekilde sonuçların hileli olduğunu savunan Trump, Demokratların adayı Biden'ın seçim zaferinin onaylandığı 6 Ocak günü taraftarlarına Kongre'ye yürüme çağrısı yapmış; radikal sağ grupların da aralarında bulunduğu taraftarları Kongre binasını basmıştı.

FBI UYARIDA BULUNDU

Bunun üzerine FBI, devir teslim töreni sırasında hem Başkent Washington DC'de hem de 50 eyalette silahlı gösteriler düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

24 OCAK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Bunun üzerine Trump, 24 Ocak'a kadar geçerli olacak acil durum ilan etti. Bu kapsamda Ulusal Muhafızlar'dan 15 bin asker daha bölgeye gönderilecek. Washington'daki bazı turistik yerler ziyarete kapatılacak.

Temsilciler Meclisi'nin Demokratik üyelerinden Tim Ryan'ın verdiği bilgiye göre, 6 ocak'taki olaylarla ilgili Kongre'de görevli iki polis geçici olarak görevden uzaklaştırılırken 10 ile 15 arasında polis de soruşturma kapsamına alındı.

ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
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ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.

ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı
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Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump'ın konuşmasının ardından Kongre Binası'na yürüyüş düzenledi.
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Trump'ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini “vatansever” olarak tanımlayan göstericiler, Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken bina önünde polisle çatıştı.
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Olayların artması üzerine Biden'ın oylaması durdurulurken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Gallagher yaptığı açıklamada, “Lütfen evinize dönü. Bu iş bitti” dedi.
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Bazı noktalarda polis barikatını aşan göstericiler, kongre binasına girdi. İlk alınan bilgilere göre bu esnada bir kadının göğsünden vurularak ağır yaralandığı bilgisi verildi.
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Dört bir yandan kuşatma altına alınan Kongre Binası'nın içindeki vatandaşlara camlardan ve kapılardan uzak durması talimatı verilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Polis, Kongre Binası'nda toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz bombası ile müdahale etti. Bazı göstericilerin ise atılan göz yaşartıcı bombalardan dolayı yaralandığı belirtildi.
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Olaylar devam ederken, ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden ve hemen ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Başkan Trump, göstericilerin evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Sakinlik çağrısında bulunan Başkan Trump, “Sizler haklısınız ama barış içinde evinize dönün” ifadelerini kullandı.
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın Kongre Binası'nda çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Kongre Binası'nda patlak veren şiddet olaylarını demokrasiye saldırı olarak nitelendirdi.
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Biden, Bu saatte, demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine, Kongre Binası'na bir saldırı. Halkın temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek bir ABD'yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz kendini kanunsuzluğa adamış aşırılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve şimdi sona ermeli dedi.
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Federal güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba bulduğu belirtildi.
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Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı.
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Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için imha ettiklerini belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı'nın boşaltıldığını ifade etti.
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Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası'na giren protestocuların dışarı çıkarılarak Kongre'nin protestoculardan temizlendiği ifade edildi. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.
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Öte yandan Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı.
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Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock'ın Senato seçimlerini kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da tam kontrol sağladı.
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ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı
ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı bastı. Polis giriş ve çıkışlara kapattı.


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