ABD'nin başkenti Washington'da 24 Ocak'a kadar acil durum ilan edildi
ABD Başkanı Donald Trump, FBI'ın "Başkanlık devir-teslim töreninde silahlı protesto gösterileri düzenlenebileceği" uyarıları üzerine Washington DC'de 24 Ocak'a kadar geçerli olacak acil durum ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump, koltuğu 20 Ocak Çarşamba günü Joe Biden'a devredecek.
3 Kasım'da kaybettiği başkanlık seçimi sonrası asılsız şekilde sonuçların hileli olduğunu savunan Trump, Demokratların adayı Biden'ın seçim zaferinin onaylandığı 6 Ocak günü taraftarlarına Kongre'ye yürüme çağrısı yapmış; radikal sağ grupların da aralarında bulunduğu taraftarları Kongre binasını basmıştı.
FBI UYARIDA BULUNDU
Bunun üzerine FBI, devir teslim töreni sırasında hem Başkent Washington DC'de hem de 50 eyalette silahlı gösteriler düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
24 OCAK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK
Bunun üzerine Trump, 24 Ocak'a kadar geçerli olacak acil durum ilan etti. Bu kapsamda Ulusal Muhafızlar'dan 15 bin asker daha bölgeye gönderilecek. Washington'daki bazı turistik yerler ziyarete kapatılacak.
REKLAM
Temsilciler Meclisi'nin Demokratik üyelerinden Tim Ryan'ın verdiği bilgiye göre, 6 ocak'taki olaylarla ilgili Kongre'de görevli iki polis geçici olarak görevden uzaklaştırılırken 10 ile 15 arasında polis de soruşturma kapsamına alındı.