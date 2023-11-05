ABD’nin başkentinde ülke tarihinin en büyük 'Filistin’e destek' gösteri: Biden yönetimine çağrı yapıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği insanlık dışı saldırılar 30'uncu gününde de devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Katil İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldüğinü, en az 24 bin kişinin de yaralandığını bildirirken, Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin, İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait evde bir araya gelen İsrail askerlerini vurduğu öğrenildi. Hamas, ABD ve saldırganlığı himaye eden ülkelere çağrıda bulundu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 'Amerikan yönetimi ve saldırganlığı himaye eden ülkeler, halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına kulak vermeli.' dedi. Son olarak Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar sonucu alev ve dumanlar yükseldi... İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...