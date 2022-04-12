ABD'nin bir eyaletinde Müslüman öğrenciler müsabakalara dini kıyafetle katılabilecek

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Maryland eyaletinde, "sporcu öğrencilere yarışmalarda başörtüsü ve diğer dini kıyafetlerini giyme hakkını garanti eden" tarihi bir yasa tasarısının kabul edildiğini duyurdu.
- CAIR'in yazılı açıklamasında, 2017'de aynı eyaletteki bölgesel bir final maçında başörtüsü nedeniyle yedek kulübesinde beklemek zorunda kalan lise öğrencisi Je'Nan Hayes'in hikayesi hatırlatıldı.
Açıklamada, bu olayı takip eden 5 yıl boyunca verilen mücadelenin sonunda, Maryland Devlet Ortaokulları Atletizm Birliği'nin "sporcu öğrencilerin giyim ölçüleri konusunda dini istisnalara izin veren" kural değişikliğini kabul ettiği bildirildi.
- Maryland Valisi'nin eyalet meclisi tarafından onaylanan tasarıyı imzalaması durumunda spor müsabakalarına katılan Müslüman öğrencilerin dini kıyafet konusunda kazandığı özgürlük kalıcı olarak elde edilmiş olacak.