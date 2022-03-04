Dünya ABDnin BM Büyükelçisi Dünya nükleer bir felaketi kıl payı atlattı
AMERİKA

ABD'nin BM Büyükelçisi: Dünya nükleer bir felaketi kıl payı atlattı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısı nedeniyle "dünyanın nükleer bir felaketi kıl payı atlattığını" söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABDnin BM Büyükelçisi: Dünya nükleer bir felaketi kıl payı atlattı
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.

Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale yönelik "pervasız" saldırısının Avrupa'daki en büyük nükleer santrali ve sivillerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

"Dünya, dün gece nükleer bir felaketi kıl payı atlattı." diyen Thomas-Greenfield, Rusya'ya askerlerini Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekmesi çağrısı yaptı.

Thomas-Greenfield, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin'e, birliklerini nükleer santrale "intihar görevine" göndermemesi çağrısında bulundu.

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