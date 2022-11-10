Dünya ABDnin BM Daimi Temsilcisi Seçimler Ukraynaya desteği etkilemeyecek
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Seçimler Ukrayna'ya desteği etkilemeyecek

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD ara seçimleri nedeniyle Washington'un Ukrayna'ya verdiği desteğin zayıflamayacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
​ABDnin BM Daimi Temsilcisi: Seçimler Ukraynaya desteği etkilemeyecek
Linda Thomas-Greenfield

Polonya'nın başkenti Varşova'da Ukraynalı mülteci çocuklar ve anneleri için eğitim desteği ve terapi sunan UNICEF merkezini ziyaret eden Greenfield, burada Polonyalı yetkililerle de görüştü.

Greenfield, kış mevsiminde yaşanabilecek elektrik kesintilerinin ve daha fazla Ukraynalının Polonya'ya gitmesine ilişkin acil durum planlarının görüşüldüğüne değindi.

Polonya halkına ve hükümetine Ukraynalılara sağladıkları "muazzam" yardım için teşekkür eden Greenfield, 8 Kasım'da da Ukrayna'yı ziyaret ettiğini anımsattı.

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Greenfield, bir gazetecinin ABD ara seçimlerinin Kiev'e verilen desteğe etkisini sorması üzerine ise "Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin iki taraflı olduğu gerçeğinden başka bir şey düşünmedim, bu yüzden seçimlerin bu desteğe etkisi olmayacaktır. Başkan'ın (Joe Biden), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırıları sona erene kadar Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu desteği almak için Kongre ile çalışmaya devam edeceğini biliyorum." şeklinde konuştu.

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