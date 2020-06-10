ABD'nin Boston kentinde Kristof Kolomb heykelinin başı kesildi

İtalyan kaşif Kristof Kolomb’a ait heykelin başının dün gece kesilmiş halde büstün yanında bulunduğu görüntüler paylaşıldı.

Olayın fail ya da failleri henüz belirlenemezken, George Floyd’un gözaltı esnasında öldürülmesi üzerine başlayan ve siyahi Amerikalıların haklarını arama mücadelesine dönüşen protestolarla ilgisi olabileceği üzerinde duruldu.

FOTOĞRAF 100 Bir gösterici 2 Haziran'da Boston, Massachusetts'teki miting sırasında tepkisini gösteriyor. Protestocular George Floyd'un ölümü sebebiyle bir dakikalık sessizlik için yere yattılar. Bir polis memuru, George Floyd'un ölümüne karşı düzenlenen protesto sırasında diz çöktü George Floyd'un kızı Gianna Floyd, 6 yaşında, Minnesota'daki Minneapolis Belediye Binasında 2 Haziran'da düzenlenen basın toplantısında... Göstericiler, Washington'daki Beyaz Saray'ın dışındaki Lafayette Parkı'nı çevreleyen çit boyunca toplanıyorlar. Protestocular 2 Haziran'da Seattle'da polis vahşeti ve George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü. Protestocular Los Angeles'ta George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü. George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, 2 Haziran Houston, Teksas'taki kardeşinin ölümüne karşı protesto mitinginde konuşurken... Protestolarda son durum ne? George Floyd'un ölümü sonrası Amerika öfkeli ABD'de Floyd cinayetinin ardından başlayan polis karşıtı protesto eylemleri tüm hızıyla sürüyor. Protesto eylemlerinde şiddet olaylarının artması üzerine çok sayıda kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Halkın kin ve öfkesi dinmek bilmiyor... BiP'te paylaş

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Daha önce de Kolomb heykeline saldırılar olmuştu

Boston'da 2006'da da Kolomb heykelinin başı kesilmiş, 2015'te ise ırksal ayrımcılık üzerine yapılan protestolarda aynı heykel kırmızıya boyanmış ve üzerine "siyahi hayatlar önemlidir" yazılmıştı.

Öte yandan, Virginia eyaletinde dün Floyd gösterilerinde protestocular Kolomb heykelini kırıp göle atmıştı.

Amerika’nın keşfinde büyük rol oynadığı kabulüyle her sene yapılan ''Kolomb Günü'' kutlamalarına ABD’nin bazı eyaletlerinin katılmadığı biliniyor.

Özellikle Amerikan yerli halkı ve siyahi Amerikalılar, Atlantik ötesi köle ticaretini başlatan kişi olarak gördükleri Kolomb’a karşı, aynı gün "Yerli Halklar Günü" adıyla karşı kutlama yapıyor.

Bu arada, ABD’de iki haftadır süren Floyd gösterilerinde, Amerikan iç savaşında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan General Robert E. Lee’nin de Virginia’daki heykeli etrafında olaylar yaşanmış, bir kişinin hayatını kaybettiği protestolar sonrası Lee’nin heykeli kaldırılmıştı.

Lee, 1861-1865'te yaşanan Amerikan İç Savaşı’nda, kölelik taraftarı Amerikan Konfedere Devletleri ordusunun başında bulunuyordu.

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