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ABD’nin hesabı şehir savaşları: ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatı listesi yayınlandı

ABD’nin, Ukrayna’ya gönderdiği silah listesi basına sızdı. Pentagon, aralık ayından itibaren uçaklara karşı roketlerin yanı sıra çok sayıda piyade tüfeği, pompalı tüfekler, şehir içi çatışmalara uygun silah sistemleri, bomba imha uzmanı donanımları ve özel kıyafetleri Ukrayna’ya teslim etmiş.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’nin hesabı şehir savaşları: ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatı listesi yayınlandı
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The Washington Post tarafından haberleştirilen silah teslim evraklarına göre Pentagon, Ukrayna’ya bomba imha uzmanı donanımlarının yanısıra, pompalı tüfekler, şehir için çatışmalara uygun silah sistemleri ve özel kıyafetler gönderdi.

Geçen hafta boyunca Biden yönetimi, ilk kez bu ülkeye Stinger uçaksavar füze sistemleri göndererek ve Kiev’in tanklara karşı savunmasını güçlendirdi. Javelin füzeleri ve ve zırhlı araçlara karşı diğer mühimmat tedarikini daha da artırarak sevkiyatı sürdürdü. ABD yönetimi, her ne kadar

Ukrayna’ya silahlı birlik göndermese de bu ülkeye önemli miktarda silah iletti. ABD, Ukrayna’ya güvenlik yardımı sağlayan 14 ülkeden biri. Diğer ülkelerin transferleri, zırh ve uçaksavar sistemlerini içeriyor.

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