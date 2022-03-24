Dünya ABDnin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti
AMERİKA

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında yaşamını yitirdi. Albright'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının yakalandığı kansere yenik düştüğü belirtildi.

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Haber Merkezi AA
ABDnin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti: Madeleine Albright Kimdir Kaç Yaşında Öldü Ne Dedi?
Madeleine Albright yaşamını yitirdi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993'te önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine atanan Albright, ardından da 1997-2001 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

1937'de Çekoslovakya'nın Prag şehrinde Yahudi bir ailede doğan ve Çek diplomatı babasının Nazi ve Komünist rejimden kaçması üzerine 11 yaşında ABD'ye göç eden Albright, görevi sırasında NATO'nun genişlemesini ve eski Yugoslavya'ya askeri müdahale yapılmasını güçlü şekilde teşvik etmişti.

AA

"IRAK'TA YARIM MİLYON ÇOCUK ÖLDÜ AMA BU BEDELE DEĞDİ"

  • Albright'ın, ABD Televizyonundaki "60 Dakika" programında, sunucunun Irak'a uygulanan ambargo sonucu Hiroşima'dan daha fazla, yarım milyon çocuğun öldüğü, buna değip değmediği sorusuna verdiği "Bu çok zor bir seçimdi ancak bu bedele değdiğini düşünüyorum." şeklindeki cevabı dünyada tepkilere neden olmuştu.

AA

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRMASI TARİHİ BİR HATA"

Albright, en son şubatta New York Times'ta, Ukrayna'ya saldırı hazırlığı yapan Rusya'nın bu girişiminin "tarihi bir hata" olacağını savunmuştu.

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