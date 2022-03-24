ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti

Batı'nın ırkçı ve ikiyüzlü tutumu kamerada: Siyahi Müslüman öğrencinin dövülmesini seyrettiler



ABD'de bir okulun yemekhanesinde yaşanan ırkçı saldırı, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Görüntülerde beyaz bir genç kızın, siyahi Müslüman bir kızı acımasızca dövdüğü ve çevredekilerin hiç ses çıkarmadığı görülüyor. Ancak siyahi başka bir kız, beyaz kızı durdurmak için kıza şiddet uygulamaya başlayınca çevredekiler 'dur' diyerek tepki gösteriyor. Irkçılığın ve ayrımcılığın gözler önüne serildiği videoyu izleyen pek çok kullanıcı ikiyüzlü tutuma tepki yağdırdı.

