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Dünya ABDnin Massachusetts eyaletinde Müslüman öğrencilerin yüzde 60tan fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi
AMERİKA

ABD'nin Massachusetts eyaletinde Müslüman öğrencilerin yüzde 60'tan fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi

Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) anketinde, Massachusetts eyaletinde eğitim gören Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlasının, inançları nedeniyle alaya maruz kaldığı, sözlü ve fiziksel tacize uğradığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
ABDnin Massachusetts eyaletinde Müslüman öğrencilerin yüzde 60tan fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi
İslamofobik davranışların ürkütücü oranlara ulaşması dolayısıyla önlem alınması bekleniyor.

Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi CAIR'in Masachusetts şubesi tarafından yapılan anket çalışmasında, Müslüman öğrencilerin yüzde 60'tan fazlasının dini inanışları nedeniyle okullarda alay konusu edildiği, 3'te birinin ise Müslüman olduklarını gizlemek için, görünüş, davranış veya isimlerini değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Müslüman sivil hakları savunucusu örgütün anketinde, eyalette yaşayan Müslüman gençlerin yaklaşık yüzde 17'sinin ise başörtüsü çekiştirmek dahil, çeşitli fiziksel taciz biçimlerine uğradıkları tespit edildi.

Kuruluşun internet sayfasında 2019-2020 arasında, eyaletteki 200'e yakın devlet okulunda eğitim gören Müslüman gençler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, İslamofobik davranışların ürkütücü oranlara ulaştığına ve alınması gereken önlemlere dikkat çekildi.

Okul yetkililerinin İslam karşıtı söylemleri etkili

CAIR'in anketine katılan Müslüman öğrencilerin yüzde 40'ından fazlası, Massachusetts'teki devlet okullarında çalışan yetkililerin de İslam veya Müslümanlar hakkında saldırgan yorumlar yaptığını söyledi.

Okul görevlilerinin İslam karşıtı söylemlerinin diğer öğrencilerin tutumunu etkilediğine ve Müslüman öğrencilerin maruz kaldığı saldırıları arttırdığına dikkat çeken anket raporunda, bu tutumun bazı Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmaktan vazgeçmesi, terörist muamelesi gören bazı öğrencilerin de okuldan soğuması yönünde sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Raporun tavsiye bölümünde, farklı kültür ve inanışa sahip yoğun bir öğrenci nüfusunun bulunduğu eyaletteki öğretmen ve personelin, kültürel yeterlilik eğitimlerine katılması gerekliliğine değinilirken, ABD'de bu tarz zorbalıklara doğrudan atıfta bulunan bir federal yasanın olmamasına dikkat çekildi.

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