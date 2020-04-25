Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDnin Minneapolis kentinde Ramazan ayı boyunca ezan hoparlörden okunacak
AMERİKA

ABD'nin Minneapolis kentinde Ramazan ayı boyunca ezan hoparlörden okunacak

ABD Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ezan ilk kez hoparlörden okunacak. Bu uygulamanın Ramazan boyunca süreceği belirtilirken, ezanın hoparlörden okunmasının, ramazan ayı boyunca, koronavirüs önlemleri nedeniyle iftar ve sahur etkinliklerine, teravihlere ve diğer toplantılara katılamayacak Müslümanları manen rahatlatması ümit ediliyor

Haber Merkezi AA
Mineapolis kentinde ezan bir ay boyunca hoparlörden okunacak.
Mineapolis kentinde ezan bir ay boyunca hoparlörden okunacak.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ezan ilk kez hoparlörden okunmaya başladı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, şehir yönetimiyle Müslüman cemaatin üyeleri arasında yapılan ortaklık sonucunda, Minneapolis'in Cedar-Riverside semtinde perşembe akşamından itibaren ezan sesleri yükselmeye başladı.

Ezanın semtte Dar el Hicre Camisi'nden hoparlörden okunması uygulamasının, ramazan ayı boyunca günde 5 vakit devam edeceği belirtildi.

Minneapolis'de de ABD'nin diğer birçok şehrinde olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı tecrit önlemleri uygulanıyor.

Ezanın hoparlörden okunmasının, ramazan ayı boyunca, koronavirüs önlemleri nedeniyle iftar ve sahur etkinliklerine, teravihlere ve diğer toplantılara katılamayacak Müslümanları manen rahatlatması ümit ediliyor.

Uygulama, şehirdeki Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Dar el Hicre Camisi'nin imamı Şerif Muhammed, tüm dünyada Müslümanların ezan çağrısıyla büyük ferahlık hissettiğini belirterek "Korku ve tecrit döneminde, Müslüman topluluklar, Minnesota'da tüm farklılıklarını seven ve onurlandıran bir şehrin avantajından faydalanacaklar." dedi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de ezanın her gün hoparlörden okunmasının, ramazan ayında şehrin sakinlerinin içini bir nebze de olsa rahatlatacağını söyledi.

Frey açıklamasında, "Fiziksel mesafenin birbirimizden ayrı dua etmemizi gerektirdiği bir dönemde, liderler birliktelik hissini yaratmakla mesuldürler. Ezan, her ikisi de kriz zamanında elzem olan rahatlama ve dayanışmayı sağlar." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
11 Mayıstan itibaren...

11 Mayıs'tan itibaren...

AVM'lerin açılışına ilişkin açıklama geldi.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesi, rakamların ümit verici olduğunu söyledi.
48 aya çıkarıldı

48 aya çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı.
'1999' paylaşımı <br>ve masadaki kitap

'1999' paylaşımı
ve masadaki kitap

Kısa sürede binlerce beğeni alan karenin detayları
Doğa kendine geliyor

Doğa kendine geliyor

​Kuzey Kutbu üzerindeki ozon tabakası deliği kapandı.
Bu yıl uluslararası turizm olmayacak

Bu yıl uluslararası turizm olmayacak

​İtalyan bakan duyurdu.

Bakırköy'de <br>panik anları

Bakırköy'de
panik anları

'Çantamda bomba var' deyip raylara oturdu.
Avrupa<br>imdadına koştu

Avrupa
imdadına koştu

​Hafter kaybedince, ateşkes çağrısı yaptılar.
Böcek ilacı <br>siparişi verdiler

Böcek ilacı
siparişi verdiler

İngiliz ordusundan koronavirüse karşı komik önlem.
200 milyar <br>liraya ulaştı

200 milyar
liraya ulaştı

Bakan Albayrak, destek tutarını açıkladı.
İBB'nin yapmadığı<br> yol bitmek üzere

İBB'nin yapmadığı
yol bitmek üzere

​Dünyanın gıpta ile baktığı projede hummalı çalışma.
Bir askerimiz şehit

Bir askerimiz şehit

Bölgedeki operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.
'Kim öldü' iddiası!

'Kim öldü' iddiası!

Kuzey Kore liderinin sağlık durumu merak konusu.
Tüm dünya peşinde

Tüm dünya peşinde

Varank yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı.
KOBİ'lere destek kampanyası

KOBİ'lere destek kampanyası

​Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret hamlesi geldi.
Sivas'ta yürek <br>ısıtan görüntü

Sivas'ta yürek
ısıtan görüntü

Önce herkesin gitmesini bekledi, sonra al bayrağı öptü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.