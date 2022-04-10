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Dünya ABDnin Mississipi eyaleti susuzluktan kırılıyor
AMERİKA

ABD'nin Mississipi eyaleti susuzluktan kırılıyor

ABD’nin Mississipi eyaletinin başkenti Jackson, eskimiş altyapısı nedeniyle şiddetli bir su krizi geçiriyor. Okullardaki öğrenciler tuvaletlerdeki su tesisatının yetersizliği sebebiyle farklı okullara yönlendiriliyor

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ABDnin Mississipi eyaleti susuzluktan kırılıyor
Mississipi sakinleri bidonlarla su depoluyor.

ABD’nin Mississipi eyaletinin başkenti Jackson, eskimiş altyapısı nedeniyle şiddetli bir su krizi geçiriyor. Okullardaki öğrenciler tuvaletlerdeki su tesisatının yetersizliği sebebiyle farklı okullara yönlendiriliyor. Jackson sakinleri şebeke sularının kaynatılmadan kullanılamadığını ifade ederken sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getiriyor.

ABD yönetimi, Jackson’daki çöken altyapıyı iyileştirerek susuzluk probleminin ortadan kaldırılabilmesi için 2021 yılının sonlarında 1 trilyon dolarlık paketi yasalaştırmıştı. Uzmanlara göre ise çoğunluğu siyahların oluşturduğu şehirde Afro-Amerikalılar çevresel sorunlara orantısız bir şekilde daha çok maruz kalıyor.

ABD'nin yüzen kasabası
FOTOĞRAF 6
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Mississippi Nehri'nin ana kanalından 5 km uzaklıkta bulunan orijinal Valmeyer, 1909'da kuruluşundan bu yana sele dayanmıştı ancak 1993 Büyük Tufanı farklıydı.
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Yetkililer, Aralık 1993'te yeni Valmeyer'in ilk küreklerini kazmaya başladı.
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Kaçak sular günlerce acımasızca yayıldı, sokakları yıkadı, çiftlik alanlarını sular altında bıraktı, evleri ve işyerlerini yuttu. Kasabayı yeniden inşa etmek ve başka bir felaketi riske atmakla ya da kendi başlarına diğer kasabalara veya eyaletlere dağılmakla karşı karşıya kalan bu sıkı sıkıya bağlı çiftçi topluluğunun 900 sakini cesur bir seçim yaptı: her şeyi toplayıp yeni bir hayata başlamak. Bir kısmı ise kalmayı tercih etti.
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Nicholas Pinter ve Dennis Knobloch, 2018'de Valmeyer'in bir haritasını inceledi ve o zaman toptan bir yer değiştirme fikri şekillenmeye başladı.
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Valmeyer'in mevcut belediye başkanı, taşınmanın yeni fırsatlara yol açtığını söyledi.
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Ancak şehrin yeni kısmı gelişiyor gibi görünse de, her şey planlandığı gibi gitmedi. Çoğu işletme selden sonra komşu topluluklara taşındı çünkü yeniden yapılanmaya kadar kapalı kalmayı göze alamadılar ve ne yazık ki bir daha geri gelmediler.
ABD'nin yüzen kasabası
ABD'nin Valmeyer kasabası, ayda bir değil iki kez şişen Mississippi Nehrinin set sistemini aştığında binaların yaklaşık yüzde 90'ına zarar veren 5 metrelik sel suları tarafından yutuldu. 700 kişi kasabayı yeniden inşa etmek ve kendilerini riske atmamak için her şeyi toplayıp yeni bir yere taşınmaya karar verirken 200 kişi ise kasabanın yeniden inşa edilmesi için kalmayı tercih etti.
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