ABD'nin Mississipi eyaleti susuzluktan kırılıyor

ABD’nin Mississipi eyaletinin başkenti Jackson, eskimiş altyapısı nedeniyle şiddetli bir su krizi geçiriyor. Okullardaki öğrenciler tuvaletlerdeki su tesisatının yetersizliği sebebiyle farklı okullara yönlendiriliyor
ABD’nin Mississipi eyaletinin başkenti Jackson, eskimiş altyapısı nedeniyle şiddetli bir su krizi geçiriyor. Okullardaki öğrenciler tuvaletlerdeki su tesisatının yetersizliği sebebiyle farklı okullara yönlendiriliyor. Jackson sakinleri şebeke sularının kaynatılmadan kullanılamadığını ifade ederken sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getiriyor.
ABD yönetimi, Jackson’daki çöken altyapıyı iyileştirerek susuzluk probleminin ortadan kaldırılabilmesi için 2021 yılının sonlarında 1 trilyon dolarlık paketi yasalaştırmıştı. Uzmanlara göre ise çoğunluğu siyahların oluşturduğu şehirde Afro-Amerikalılar çevresel sorunlara orantısız bir şekilde daha çok maruz kalıyor.