ABD'nin Mississipi eyaleti susuzluktan kırılıyor

Kaçak sular günlerce acımasızca yayıldı, sokakları yıkadı, çiftlik alanlarını sular altında bıraktı, evleri ve işyerlerini yuttu. Kasabayı yeniden inşa etmek ve başka bir felaketi riske atmakla ya da kendi başlarına diğer kasabalara veya eyaletlere dağılmakla karşı karşıya kalan bu sıkı sıkıya bağlı çiftçi topluluğunun 900 sakini cesur bir seçim yaptı: her şeyi toplayıp yeni bir hayata başlamak. Bir kısmı ise kalmayı tercih etti.