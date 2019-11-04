ABD'nin Ortadoğu'daki üs projesi: Petrol zengini Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor

ABD, Suriye'nin petrol zengini Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, Deyrizor'un 113. Tugay bölgesinde ve Sur beldesi yakınında üs çalışması başlattı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 📌#BarışPınarıHarekatı sonrası Suriye'den çekilen Amerikan askerleri, #Deyrizor petroller için geri döndü. ▪ ABD petrol sahalarından sağladığı günlük 2 milyon dolar kazançla, terör örgütü #PKK'yı finanse edilecek. REKLAM DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ( 3 Kas, 2019, 6:01öö PST )





İki bölgede çok sayıda iş makinesinin çalıştığı görülürken, ABD'nin bu bölgelere 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk ettiği öğrenildi.

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ABD, Deyrizor'da üç ayrı noktada üsse sahip

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı dönemden itibaren Suriye'nin kuzeyindeki varlığını nispeten azaltan ABD, Deyrizor'a sevkiyatlarını artırmış, son olarak 28 Ekim'de 170 araçlık konvoy göndermişti. Bu sevkiyat, ABD'nin uzun süredir Irak'tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

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ABD, ülkenin en büyük petrol sahası Ömer'i üs olarak kullanırken, Deyrizor'da üç ayrı noktada daha üsse sahip.

Deyrizor'un batısı, rejim güçlerinin kontrolünde; petrol yataklarının bulunduğu doğu kısmı ise terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.