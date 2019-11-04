Dünya ABDnin Ortadoğudaki üs projesi Petrol zengini Deyrizorda iki yeni üs kuruyor
ORTADOĞU

ABD'nin Ortadoğu'daki üs projesi: Petrol zengini Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor

ABD'nin Ortadoğu'daki üs projesi: Petrol zengini Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor

ABD, Suriye'de petrol yataklarının en yoğun olarak bulunduğu Deyrizor ilinde iki yeni üs kuruyor. ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye'deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra, ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarına askeri tahkimatlarını artırdı.

Haber Merkezi AA
Suriye'de bulunan Amerika askerleri.
Suriye'de bulunan Amerika askerleri.

ABD, Suriye'nin petrol zengini Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattı.

  • Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, Deyrizor'un 113. Tugay bölgesinde ve Sur beldesi yakınında üs çalışması başlattı.

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📌#BarışPınarıHarekatı sonrası Suriye'den çekilen Amerikan askerleri, #Deyrizor petroller için geri döndü. ▪ ABD petrol sahalarından sağladığı günlük 2 milyon dolar kazançla, terör örgütü #PKK'yı finanse edilecek.

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İki bölgede çok sayıda iş makinesinin çalıştığı görülürken, ABD'nin bu bölgelere 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk ettiği öğrenildi.

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ABD, Deyrizor'da üç ayrı noktada üsse sahip

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı dönemden itibaren Suriye'nin kuzeyindeki varlığını nispeten azaltan ABD, Deyrizor'a sevkiyatlarını artırmış, son olarak 28 Ekim'de 170 araçlık konvoy göndermişti. Bu sevkiyat, ABD'nin uzun süredir Irak'tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçmişti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

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ABD, ülkenin en büyük petrol sahası Ömer'i üs olarak kullanırken, Deyrizor'da üç ayrı noktada daha üsse sahip.

Deyrizor'un batısı, rejim güçlerinin kontrolünde; petrol yataklarının bulunduğu doğu kısmı ise terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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