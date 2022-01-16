ABD'nin perakende satışları enflasyon ve tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen arttı

Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving) ile başlayan, bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki yılbaşı gecesi ile sona eren dönemde perakende satışlar güçlü bir artış gösterdi.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) verilerine göre, ülkede perakende satışlar, Kasım-Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.1 artarak 886.7 milyar dolara çıktı.

Ülkede devam eden Kovid-19 salgını, tedarik zinciri aksamaları ve yükselen enflasyona rağmen beklentilerin üzerinde artış gösteren perakende satışlar, bu dönemde rekor kaydetti.

REKLAM

Söz konusu dönemde perakende satışların yüzde 8.5 ila 10.5 arasında artması ve 843.4 ila 859 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyordu. Perakende satışlar, 2020'nin aynı döneminde 777.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

İnternet satışlarındaki artış devam etti

Kovid-19 salgınında Delta ve Omicron gibi yeni varyantlarla artan vakaların etkisiyle internet üzerinden yapılan satışlar, geçen yılın tatil sezonunda da yükselişini sürdürdü.

Ülkede 2021'in tatil sezonunda internet ve diğer mağaza dışı satışlar yüzde 11.3 artışla 218.9 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde internet satışlarının yüzde 11 ila 15 arasında artarak 218.3 ila 226.2 milyar dolar arasında gerçekleşmesi öngörülüyordu.

ABD'de geçen tatil sezonunda perakende satışlarda yaşanan yükselişe, giyim, spor malzemeleri ve genel mal mağazalarındaki satışlarda kaydedilen artış öncülük etti.

REKLAM

Geçen yılın kasım-aralık döneminde giyim mağazalarındaki satışlar yıllık yüzde 33.1, spor ürünleri satan mağazalardaki satışlar yüzde 20.9, genel mal mağazalarındaki satışlar yüzde 15.2, mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 15, elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 13.8, yapı ve bahçe malzemeleri satan mağazalardaki satışlar yüzde 13.5, sağlık ve kişisel bakım malzemeleri satan mağazalardaki satışlar yüzde 9.6 ve marketlerdeki satışlar yüzde 8.6 arttı.

Bu yılki tatil sezonunda da artış bekleniyor

Uzmanlar, ücretleri ve salgın döneminde tasarrufları artan tüketicilerin tedarik zincirindeki aksamaları da dikkate alarak bu yıl tatil sezonu alışverişlerine daha erken başladığını belirtti.

Enflasyon ve Kovid-19 salgınıyla ilgili endişelerin tüketicilerin tutumları üzerinde baskı oluşturduğuna işaret eden uzmanlar, buna karşın tüketicilerin harcamalarını kısmadığını aktardı.

REKLAM

Uzmanlar, 2022 tatil sezonunda perakende satışlarda daha fazla artış beklendiğini ifade ederek, salgın, tedarik zinciri, iş gücü sıkıntıları ve enflasyon kaynaklı sektörel zorlukların bu yıl da odakta olacağını kaydetti.

EKONOMİ ABD'nin 30 milyon varillik satış hamlesi sonrası kritik uyarı: Yeni bir fiyat savaşını tetikleyebilir