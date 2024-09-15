ABD’nin savaş suçları ortaya döküldü

ABD'nin saygın dergilerinden New Yorker, Washington'ın Afganistan ve Irak'ta işlediği savaş suçlarına dair en kapsamlı listeyi 11 Eylül saldırılarının 23. yıldönümünde yayımladı. Derginin konuya dair yayınladığı haberde, ABD ordusunun 11 Eylül sonrası işgal ettiği Irak ve Afganistan'da, ayrım gözetmeksizin sivillerin öldürülmesi, yaralı düşmanlara işkence ve infaz, tutukluların istismarı gibi pek çok başlıkta örnekler sunuldu. Bin 800 mağduru ilgilendiren 781 vakanın incelendiği listede yer alan savaş suçlarının İsrail'in Gazze'deki suçlarına benzerliği dikkati çekiyor.

VAHŞETLER CEZASIZ KALDI

Haberde, Irak ve Afganistan'da işlendiği ve listeye alınan savaş suçlarıyla ilgili 572 failin adının geçtiği 151 dosyada kesin kanıt olmasına rağmen yalnızca 130 kişinin hüküm giydiği aktarıldı. Haberde, sorumlulara verilen ceza ortalamasının yalnızca 8 ay ile sınırlı kaldığı ve komutanların, astlarının suçlarından sorumlu tutulmadığı kaydedildi. Haberde ayrıca, 56'sının saldırı, 39'unun cinayet, 30'unun istismar, 17'sinin çoklu cinayet, 6'sının soygun, ikisinin kaçırma, birininse cinsel saldırıyla ilgili olduğu bildirildi.

TECAVÜZDEN İNFAZA BENZER SUÇLAR

Listede yer alan ABD ordusunun işlediği savaş suçlarının İsrail ordusu tarafından Gazze ve Batı Şeria'da işlenen savaş suçlarıyla olan benzerliği dikkati çekiyor. Ebu Gureyb Cezaevi'nde yaşanan işkence ve cinsel saldırı olayları, İsrail ordusunun Sde Teman Hapishanesi'nde işlediği işkencelerle benzeşiyor. Listede yer alan, Irak'ın Hadisa kentinde 2005 yılında yaşanan katliam da İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarını anımsatıyor. İsrail'in Gazze'deki çeşitli hastanelerde yaptığı gibi Hadisa'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu 24 sivili öldüren Amerikan askerleri doğrudan sivilleri hedef alarak katliam işlemişti.

FELLUCE KASABINI GÖNDERMİŞTİ

ABD yönetimi, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye yönelik başlattığı kanlı saldırılar öncesi İsrail ordusunun meskun alanlarda nasıl ilerleyeceğine dair eğitilmesi için Felluce katliamının baş sorumlusu General James Glynn'i Tel Aviv'e göndermişti. Glynn, burada yaklaşık bir ay kalarak İsrail ordusunun meskun alanlarda ilerleyiş kaydetmek için uygulayacağı katliam metotlarını İsrailli subaylara öğretmişti.

6 yaşındaki Kerim açlıktan ölmek üzere

İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Gazze'nin Han Yunus kentindeki bir çadırda yaşayan 6 yaşındaki Filistinli Kerim Medhun, yetersiz beslenme ve beyin atrofisi nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuğun bir deri bir kemik hali ise yürekleri dağladı.















