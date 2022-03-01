Dünya ABDnin Sezgin Baran Korkmazın iadesi talebi kabul edildi
AVRUPA

ABD’nin Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesi talebi kabul edildi

Avusturya’da Wels Bölge Mahkemesi, ülkede tutuklu Sezgin Baran Korkmaz’a yönelik ABD’nin iade talebine ilişkin kararını verdi. Buna göre; dolandırıcılık suçlaması kapsamında talep kabul edilirken, kara para aklama suçlaması kapsamında ise iade talebi yerinde bulunmadı.

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Haber Merkezi AA
ABD’nin Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesi talebi kabul edildi
Sezgin Baran Korkmaz

Wels Savcılığı Basın Biriminden Barbara Rumplmayr, mahkemenin davaya ilişkin aldığı kararı AA muhabiriyle paylaştı.

Açıklamada "Wels Bölge Mahkemesi, ABD’nin Viyana Büyükelçiliğinin ileri sürdüğü, elektronik veri akışı, görsel ya da işitsel araçları kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve mahkeme sürecini yanıltmaya ilişkin suçlamalardan ötürü yaptığı iade başvurusu geçerli bulundu. Kara para aklamaya yönelik komplo kurma ve mahkeme sürecini manipüle etme suçlamalarına yönelik yapmış olduğu iade başvurusu ise geçersiz bulundu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Korkmaz’ın avukatlarının söz konusu karara itiraz edebileceği ve konuyu üst mahkemeye taşıyabilecekleri belirtildi.

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ABD'nin iade talebi kabul edildi

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Beklemekte olduğumuz gibi mahkeme ABD’nin iade talebine yönelik iade edilebileceği kararını verdi. Bu karara itiraz edildiği takdirde süreç uzayabilir. Ancak son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek." dedi.

Avusturya'daki hukuki süreç

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs'ta Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.

Korkmaz'ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin iade talebini kabul etmişti.

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