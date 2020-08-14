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Dünya ABDnin Suriye Özel Temsilcisi Türk ordusu 72 saatlik yıldırım operasyonu ile Esed güçlerini yerle bir etti
ORTADOĞU

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Türk ordusu 72 saatlik yıldırım operasyonu ile Esed güçlerini yerle bir etti

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdiği toplantıda Esed rejiminin diplomatik, ekonomik ve askeri anlamda bir kazanım elde edemediğini söyledi. Esed rejiminin İdlib'de son 6 aydır hiçbir kazanım elde edemediğine dikkat çeken Jeffrey, "Mart ayında Türk ordusunun 72 saat süren yıldırım harekatında Esed rejimi kuvvetleri yerle bir edildi." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, gelecek hafta Cenevre’de düzenlenecek Suriye için Anayasa Komitesi toplantısı öncesinde video konferans yoluyla gazetecilerin Suriye konusundaki sorularını yanıtladı.

REJİM GÜÇLERİNİ 72 SAATTE YERLE BİR ETTİ

Jeffrey, Esed rejiminin İdlib sahasında hiçbir kazanım elde edemediğine dikkat çekerken, "Mart ayında Türk ordusunun 72 saat süren yıldırım harekatında Esed rejimi kuvvetleri yerle bir edildi. Nihayetinde İdlib'de askeri olarak ilerleme de kaydedemediler. Ekonomik olarak zayıf konumdalar. ABD ve AB yaptırımları hala etkili" ifadelerine yer verdi.

REJİM OLAĞANÜSTÜ DİRENİŞLE KARŞILAŞTI

İdlib'de ateşkesin devam ettiğini vurgulayan Jeffrey, "Şu an ateşkes var ama bu ateşkes Esed'in ateşkes istemesinden kaynaklanmıyor. Rejim daha ziyade Suriye muhalefet güçleri ve Türk ordusu tarafından olağanüstü güçlü bir direnişle karşılaştı" vurgusunu yaptı.

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