ABD'nin 'Suriye'deki ateşkes hattı' tanımı tartışmaya neden oldu: Ned Price üç kez sorulan soruya yanıt veremedi

Günlük basın toplantısında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgelerin kalan kısımlarını tamamlamak üzere düzenleyeceği olası operasyona ilişkin açıklamada bulunan Price, hem kamuoyuna hem de Türk makamlarına bu konudaki kaygılarını ilettiklerini söyledi.

Price’ın, açıklamasında ayrıca “Mevcut ateşkes hatlarının korunması önemli” ifadesini kullanmasına AA muhabirinden itiraz geldi.

"HERHANGİ BİR ATEŞKES HATIRLAMIYORUM

Muhabirin, “Mevcut ateşkes hattı ifadesini çok kullanıyorsunuz. Bu hattın tam olarak nereye düştüğünü bize hatırlatır mısınız? Bu konuyu takip ediyorum ve Türkiye ile YPG arasında herhangi bir ateşkes olduğunu hatırlamıyorum. Bu ateşkes kimler arasında oldu?” sorusuna Price şu yanıtı verdi:

“Pozisyonumuz uzun zamandır aynı. Ateşkes hatlarının korunmasını destekliyoruz ve olası herhangi bir müdahaleyi kınıyoruz. Önümde bir harita yok ama Türkiye’nin aynı zamanda 17 Ekim 2019 ABD Türkiye Ortak Açıklamasına ve bu açıklama çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonlarını durdurma taahhüdüne uymasını bekliyoruz.”

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"GÜVENLİK KAYGILARINI ANLIYORUZ"

Sözcü diğer taraftan Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını belirtti.

Muhabir ise “O zaman, önünüzde harita yok ama bir ateşkes hattı var ve Türkiye ile ABD arasında o çizgi geçilmeyecek diye bir taahhüt var mı diyorsunuz? İkinci bir şey de 2019’daki açıklama Barış Pınarı Harekatının durdurulmasına ilişkindi. Suriye’nin başkaca herhangi bir bölgesine operasyon yapılmayacağına dair taahhüt vermiyor. Bunu izah eder misiniz?” sorusunu yöneltti.

Price ise soruya “Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın bir parçası olarak, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki taarruz operasyonlarını durdurması gerektiğine inanıyoruz. Bu, önceki yönetimlerin de bu yönetimin de ortaya koyduğu bir noktadır.” yanıtını verdi.

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Ancak Sözcü, üçüncü kez sorulan “Bir ateşkes hattı var mı?” sorusuna yanıt veremedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye ile ABD 17 Ekim 2019’da ortak bir açıklama yaparak, iki ülkenin karşılıklı taahhütlerine dikkati çekmişti.

Ortak açıklamada, Türkiye güvenli bölgelerdeki tüm toplulukların güvenliğini sağlayacağını taahhüt etmiş ABD ise YPG/PKK terör örgütünden ağır silahların toplanması, örgütün Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekilmesini taahhüt etmişti.

Türkiye ise bunun üzerine harekatın durdurulması taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak ABD’nin örgütten silahları toplamadığı, örgütün ise taahhüt edildiği üzere güvenli bölgeden çekilmediği ortaya çıkmıştı.

Örgüt diğer taraftan halen Türkiye’nin güvenliğini sağladığı güvenli bölgelere sık sık saldırı girişimlerinde bulunuyor.