Dünya ABDnin terör raporunda Türkiye detayı Uluslararası mücadeleye aktif katkı sağlıyor
AMERİKA

ABD'nin terör raporunda Türkiye detayı: Uluslararası mücadeleye aktif katkı sağlıyor

ABD'nin her yıl yayınladığı terörle mücadele raporunun bu yılki yayınında Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı. Raporda Türkiye'nin uluslararası terörle mücadeleye aktif katkı sağladığının altı çizilerek, Türkiye'nin FETÖ'yü "terör örgütü" olarak tanımladığı ve bu kapsamda yoğun tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

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ABDnin terör raporunda Türkiye detayı: Uluslararası mücadeleye aktif katkı sağlıyor
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Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl hazırlanan ve ülkelere göre terör faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor yayınlandı. Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda önceki yıllarda olduğu gibi yine DAEŞ'le mücadele konusu öne çıktı. DAEŞ'in özellikle Afrika kıtasındaki yayılımına dikkat çekildi. Bu durumun terörü ve buna bağlı ölümleri artırdığı belirtildi.

  • Rapora göre, 2020 yılında terör saldırısı kaynaklı ölümler bir önceki yıla oranla yüzde 10'dan fazla arttı.

FETÖ terör örgütüyle mücadele

Raporun Türkiye bölümünde ise PKK, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerine yer verildi. Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağladığı hatırlatıldı. PKK'nin ülkede polis ve orduya yönelik saldırılar planladığı ve Avrupa genelinde mali kaynak topladığına dikkat çekildi. Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılara ve verdiği şehitlere ilişkin istatistikler paylaşıldı. Raporda Fetullahçı Terör Örgütü'ne de değinildi.

Türkiye'nin FETÖ'yü "terör örgütü" olarak tanımladığı ve bu kapsamda yoğun tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

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