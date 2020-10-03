Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDnin Trablus Büyükelçiliği ABD, Libyada çözüm için tüm diplomatik unsurları kullanıyor
AMERİKA

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği: ABD, Libya'da çözüm için tüm diplomatik unsurları kullanıyor

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, ABD'nin, Libya'da siyasi bir çözüme varılabilmesi için tüm diplomatik unsurları kullandığını ve Büyükelçi Richard Norland'ın, Fransa'nın ardından başka ülkelerle de görüşmeler yapacağını bildirdi. Açıklamada; "ABD, daha fazla istikrar ve daha az risk ve sonunda Libya'da çözüme varacak siyasi bir süreç için tüm diplomatik unsurlarını kullanacaktır." ifadesine yer verildi.

Haber Merkezi AA
ABD, Libyalıların kendi geleceğini belirleme çabalarına destek olacaklarını öne sürüyor.
ABD, Libyalıların kendi geleceğini belirleme çabalarına destek olacaklarını öne sürüyor.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, ABD'nin, Libya'da siyasi bir çözüme varılabilmesi için tüm diplomatik unsurları kullandığını ve Büyükelçi Richard Norland'ın, Fransa'nın ardından başka ülkelerle de görüşmeler yapacağını bildirdi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki siyasi duruma ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Pompeo'nun Roma'da da belirttiği gibi ABD, daha fazla istikrar ve daha az risk ve sonunda Libya'da çözüme varacak siyasi bir süreç için tüm diplomatik unsurlarını kullanacaktır." ifadesine yer verildi.

Bakan Çavuşoğlu: Libya'da biz meşru taraftayız ancak Fransa darbecileri destekliyor
OYNAT 02:00
Bakan Çavuşoğlu: Libya'da biz meşru taraftayız ancak Fransa darbecileri destekliyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'den Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu'na video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı. Çavuşoğlu, 'Libya'da BM tarafından kabul görmüş olunan, tanınan meşru bir hükümet var. O dönemden bu yana biz meşru hükümet ile angaje olduk ama Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve diğerleri darbeci Hafter'e cephane ve asker desteği verdi. Biz meşru taraftayız ancak Fransa darbecileri destekliyor' dedi.

Libya'nın geleceğini yapılandırmasına destek

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Richard Norland'ın Fransa'daki diplomatik görüşmelerine vurgu yapılan açıklamada, "Büyükelçi Norland'ın Paris temaslarını, farklı başkentlerdeki görüşmeleri izleyecektir ve bu çabaların hepsi, BM koordinasyonundaki siyasi bir süreç yoluyla Libyalıların kendi geleceğini belirleme çabalarına destek amacı taşımaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İtalya ziyaretinde, Libya'da siyasi bir çözüme ulaşılabilmesi için tüm diplomatik girişimleri desteklediklerini belirtmişti.

Büyükelçi Norland da Libya'da siyasi bir çözüm için son olarak Paris'te çeşitli temaslarda bulunmuştu.

MSB: Libya'da BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz devam edecek
GÜNDEM
MSB: Libya'da BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz devam edecek

Amerikan vatandaşı Hafter için hesap zamanı: Davaya katılmazsa 125 milyon dolarlık tazminat ödeyecek
DÜNYA
Amerikan vatandaşı Hafter için hesap zamanı: Davaya katılmazsa 125 milyon dolarlık tazminat ödeyecek
Abone Ol Google News
Karabağ kurtulana kadar

Karabağ kurtulana kadar

​Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız...
Stratejik tepeler alındı

Stratejik tepeler alındı

​Ermeni askerler mevzilerini bırakıp kaçtı.
Aydos ormanında yangın çıktı

Aydos ormanında yangın çıktı

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Tarihi anlaşma<br>kütüğe işlendi

Tarihi anlaşma
kütüğe işlendi

Birleşmiş Milletler anlaşmayı tescilledi.
Bizi dövüp<br>dışarı attılar

Bizi dövüp
dışarı attılar

​İYİ Parti genel merkezinde dehşet.

Kobani'yi azmettirenler tutuklandı

Kobani'yi azmettirenler tutuklandı

​PKK'nın talimatıyla hareket ettiler.

Macron İslam’a savaş açtı

Macron İslam’a savaş açtı

​Nazi ruhu Fransa'da hortladı.
Kaşıkçı'nın<br>katillerini tanıyoruz

Kaşıkçı'nın
katillerini tanıyoruz

​Ölüm yıl dönümünde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde anıldı.
DSÖ'den<br>Türkiye'ye övgü

DSÖ'den
Türkiye'ye övgü

Salgını önleme stratejisi takdire şayan.
Güçlerini feshediyor

Güçlerini feshediyor

​ABD'den flaş Afganistan ve Irak kararı.
İyileşen sayısı<br>hasta sayısından yüksek

İyileşen sayısı
hasta sayısından yüksek

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
​Yüz yüze eğitim için tarih verildi

​Yüz yüze eğitim için tarih verildi

​Meslek lisesi öğrencilerinin beklediği haber geldi.
Trabzonspor <br>son dakikada yıkıldı

Trabzonspor
son dakikada yıkıldı

​Bordo mavililer, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Göç Türkiye'de <br>ekonomik değer üretiyor

Göç Türkiye'de
ekonomik değer üretiyor

İyi yönetildiğinde zenginlik kötü yönetildiğinde tehdit.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.