ABD'nin vize vermediği Zarif: Dünya New York'tan ibaret değil İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "New York'taki toplantı Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gündeme gelmedi. Vize talebimiz haftalar öncesinden ulaştı. ABD 'zaman yetersizliği nedeniyle vermedik' diyemez. Vermek için yeterli zamanları vardı fakat onların vahşetini ABD halkına anlatacak birisinin gelişini engellemek için reddettiler. Yanlış yapıyorlar çünkü dünya New York'tan ibaret değildir" dedi.

Haber Merkezi 07 Ocak 2020, 14:17 Son Güncelleme: 07 Ocak 2020, 14:24 AA