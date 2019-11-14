Dünya ABDnin yeni Suriye planı 500-600 asker bırakacak
ORTADOĞU

ABD'nin yeni Suriye planı: 500-600 asker bırakacak

ABD'nin yeni Suriye planı: 500-600 asker bırakacak

ABD Savunma Bakanı Esper, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin sürdüğünü, nihayetinde bölgede 500-600 askerin kalacağını açıkladı. ABD'nin bölgede YPG/PKK'ya yardım etmeyi sürdürdüğünü söyleyen Esper, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısının, özellikle Avrupalı müttefiklerin ülkedeki varlığını güçlendirmesi halinde değişebileceğini kaydetti. Esper, Kore Savaşı'nda ve Afganistan'da ABD'nin yanında mücadele eden Türkiye ile sağlam bir ilişkiyi temin etmeleri gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Suriye'de 500-600 civarında ABD askeri kalacak.
Suriye'de 500-600 civarında ABD askeri kalacak.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini söyledi.

  • Esper, Asya turu çerçevesinde Güney Kore'ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak" dedi.

Mark Esper, Suriye'nin güneybatısında Irak ve Ürdün sınırında El Tanf üssünde konuşlanan 200 kadar askerin bu gruba dahil olup olmadığı yönündeki soruya, bahsettiği rakamın Suriye'nin kuzeydoğusu için olduğu yanıtını verdi.

ABD Suriye’de devlet kurmak istiyor
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ABD Suriye’de devlet kurmak istiyor

"Sahadaki olaylar değişir"

Bir soru üzerine, ABD'nin bölgede YPG/PKK'ya yardım etmeyi sürdürdüğünü söyleyen ABD Savunma Bakanı, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısının, özellikle Avrupalı müttefiklerin ülkedeki varlığını güçlendirmesi halinde değişebileceğini kaydetti.

  • Esper, "İşler değişir. Sahadaki olaylar değişir. Örneğin, Avrupa'dan bize katılan ortaklarımız ve müttefiklerimiz olabilir. Sahada bize katılırlarsa, bu bize oradan daha çok ABD askerini çıkarma kabiliyeti tanıyabilir" ifadesini kullandı.

ABD Suriye'deki petrol sahalarında devriyelere başladı
OYNAT 01:34
ABD Suriye'deki petrol sahalarında devriyelere başladı
ABD ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikap, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik, hatta devriye yaptı. Kamışlı ilçesinin doğusunda yer alan Kahtaniye'de petrol yataklarının varlığı biliniyor.

"Türkiye ile sağlam bir ilişki temin edilmeli"

ABD Savunma Bakanı Esper, yine bir soru üzerine, Türkiye'nin ABD ile Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkes konusunda vardığı anlaşmaya genel anlamda uyuyor göründüğünü dile getirdi.

  • Esper, Türk ve Rus askerlerinin, bir ay önce Türk ve ABD askerlerinin yaptığı gibi Suriye'de ortak devriye görevi yürütmesi konusunda ne düşündüğüne ilişkin soruya da misyonlarının hiçbir zaman Suriye sınırında Türkler ve Kürtler arasında devriye yapmak olmadığı, DEAŞ'ı yenilgiye uğratmayı amaçladıkları cevabını verdi.

Türk ve Rus ordularının birlikte çalışması konusundaki endişelerini, bunun NATO yörüngesinden çıkış anlamına geldiğini Türkiye'ye ilettiğini dile getiren Esper, yıllarca iyi bir müttefik olan, Kore Savaşı'nda ve Afganistan'da ABD'nin yanında mücadele eden Türkiye'yi bu yoldan geri çevirmeleri ve sağlam bir ilişkiyi temin etmeleri gerektiğini söyledi.

Washington’da gündem Suriye
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