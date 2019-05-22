Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDnin Yüzyılın Anlaşması planına Suudi Arabistan ve BAE katılacak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına Suudi Arabistan ve BAE katılacak

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına Suudi Arabistan ve BAE katılacak

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD’nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında Bahreyn’de düzenleyeceği ekonomi çalıştayına katılacağını açıkladı. Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen " Yüzyılın Anlaşması" planı çerçevesinde Amerika'nın ilk faaliyeti olduğu belirtilen açıklamada, bu ekonomi çalıştayının düzenlenmesi konusunda Amerikan medyasında endişe yaşandığının gözlendiği aktarılmıştı. ABD'li yetkililer, İsrail ve Filistinli tarafların çalıştaya katılıp katılmayacağı konusunda ise bilgi vermekten kaçınmıştı.

Haber Merkezi AA Diğer
Trump ve Suud Prensi Selman.
Trump ve Suud Prensi Selman.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikeri (BAE), ABD’nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında Bahreyn’de düzenleyeceği ekonomi çalıştayına katılacağını açıklayan ilk Arap ülkelerinden oldu.

İsrail’de katılacağını açıklamıştı

İsrail’in kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli yetkililer, ABD’nin İsrail’i Bahreyn’de düzenlenecek ekonomi çalıştayına davet ettiğini ve İsrail’in bu daveti kabul ettiğini duyurmuştu.

Filistinliler katılmayacak

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilisi Vasıl Ebu Yusuf ise, Filistin'in tutumunun açık olduğunu ve ülkesinin ne bu anlaşmanın ekonomik kısmına ne de siyasi kısmına katılacağını vurgulamıştı.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat da Bahreyn’de düzenlenecek çalıştayla ilgili kendilerine danışılmadığını açıklamıştı.

Hamas'tan Arap ülkelerine çağrı

Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada da, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını ve destek vermelerini istiyoruz" denilmişti.

Manama'daki etkinliğin Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planı çerçevesinde Amerika'nın ilk faaliyeti olduğu belirtilen açıklamada, bu ekonomi çalıştayının düzenlenmesi konusunda Amerikan medyasında endişe yaşandığının gözlendiği aktarılmıştı.

"Birinci bölüm açıklanacak"

ABD'li üst düzey yetkililer, Bahreyn'de düzenlenecek çalıştay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu planının birinci bölümünün açıklanacağını söylemişti.

  • Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili de Bahreyn'de düzenlenecek çalıştay için, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ekonomik planı bölgeye sunmak için iyi bir fırsat olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li yetkililer, İsrail ve Filistinli tarafların çalıştaya katılıp katılmayacağı konusunda ise bilgi vermekten kaçınmıştı.

"Yüzyılın Anlaşması" için mali destek Körfez ülkelerinden

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakın zamanda açıklaması beklenen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının maddeleri olduğunu öne sürdüğü bir belge yayımlamıştı.

REKLAM
  • Buna göre, "Yeni Filistin Devleti"nin kurulmasını öngören bu anlaşmanın uygulanması için mali olarak destek sağlayacak ülkeler, başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri olacak.

Destekleyici ülkeler, "Yeni Filistin"deki ulusal projeler için 5 yıl boyunca 30 milyar dolarlık bir bütçe sağlayacak. Bu bütçeye izole Yahudi yerleşim birimleri ile büyük yerleşim yerlerinin İsrail'e bağlanması maliyeti de dahil olacak.

Destekleyen devletler tarafından ödenecek fonların bölünmesi:

- ABD yüzde 20

- AB yüzde 10

- Petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri ise fonun yüzde 70’ini karşılayacak. Bu yüzde 70'lik oran, ülkelerin petrol gelirlerine göre belirlenecek.

- Yükün çoğu petrol üreten Körfez ülkelerinde olacak çünkü bu anlaşmadan asıl yararlanacaklar onlar.

BAE'nin Türkiye karşıtı faaliyetleri
DÜNYA
BAE'nin Türkiye karşıtı faaliyetleri

Tutuklu BAE casusu Silivri Cezaevi'nde intihar etti
GÜNDEM
Tutuklu BAE casusu Silivri Cezaevi'nde intihar etti

Suudi ve BAE’ye büyük öfke
DÜNYA
Suudi ve BAE’ye büyük öfke
2 bin lira harçlık30 bin lira bedel

2 bin lira harçlık
30 bin lira bedel

Bakan Akar, yeni sistemin detaylarını açıkladı.
Mersinde tersaneyeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Taşucu'ndan verebilir.
Bin lirahaftaya hesapta

Bin lira
haftaya hesapta

​12.5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.
Askerdekiler erken terhis mi olacak?

Askerdekiler erken terhis mi olacak?

​Yeni askerlik sistemi ile birlikte müjde gelebilir.
9 milyon <br>euroya gidiyor

9 milyon
euroya gidiyor

​Şampiyon Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu.
Fransa'dan<br> Samp-T füze teklifi

Fransa'dan
Samp-T füze teklifi

​S-400 ve F-35 geriliminde Türkiye'ye yeni teklif.
100 bin kişi aranıyor

100 bin kişi aranıyor

​Çok sayıda kurum personel alımı için harekete geçti

Yer kalmayınca<br>ek sefer konuldu

Yer kalmayınca
ek sefer konuldu

​10 milyon kişinin yollara çıkması bekleniyor.

ABD'nin ardından Türkiye'den hamle

ABD'nin ardından Türkiye'den hamle

​Türkiye ABD menşeli 22 üründe vergi yarıya indirdi.
Yargıtay'a<br>kritik seçim

Yargıtay'a
kritik seçim

Erdoğan'ın imzasıyla yeniden göreve başladı.
Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş

Ünlü oyuncu da tuzağa düşmüş

​Google'a günlük 20 bin lira ödemişler.
Silah sanayii<br>savaş istiyor

Silah sanayii
savaş istiyor

​Trump, kendisinin 'askeri-endüstriyel kompleks' tarafından savaşa zorlandığını iddia etti.
3 bölgeye dikkat

3 bölgeye dikkat

Meteoroloji'nin son tahmininde bölge bölge uyarı.
9 yaşındaki çocuktan acı haber

9 yaşındaki çocuktan acı haber

İnşaat çukuruna düşen çocuk kurtarılamadı.
YSK gerekçeyi<br>hemen açıklasın

YSK gerekçeyi
hemen açıklasın

​YSK, iptal kararının üzerinden 16 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararını açıklamadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.