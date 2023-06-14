Abdülhamid'in torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği mektubu

2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunlarından Emel Adra.
Lübnan'da yaşayan Osmanlı hanedanı üyesi ve 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunlarından Emel Adra, yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayıp, ailesine sahip çıktığı için de teşekkür etti.
Adra, seçimleri kazanmasının ardından gönderdiği tebrik mektubunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı hanedan üyelerine ilgisini anlattı.
- "Zat-i alinizin tekrardan cumhur reisi olarak seçilmesinden dolayı tebriklerimi sunuyorum. Efendim, şahsınıza, Türkiye'yi tekrar kendi kadim tarihi ile buluşturduğunuz, geçmişiyle barıştırdığınız, aileme sahip çıktığınız için şükranlarımı sunuyorum.
- Ailem adına sizlere teşekkür ediyorum. Ahir ömrümde sizin için dua ediyorum. Rabbim sizlere hayırlı ömürler versin. Biz sizlerin muvaffakiyetleri için dua ediyoruz. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. En derin saygı ve muhabbetlerimi sunarım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamü aleyküm. Allah'a emanet olunuz."
'Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm aileyi bir araya getirdi'
Türkiye'ye en son Şubat 2018'de, Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 100. yılı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen konferansa katılmak için gittiklerini belirten Adra, Lübnan'daki tüm aile üyeleriyle konferansa iştirak ettiklerini söyledi.
'Bugünkü Türkiye o zaman yoktu'
Dedesi Mehmed Selim'in Beyrut'a yerleşmesi nedeniyle Lübnan'da büyüdüklerini aktaran Adra, ancak o dönem de sık sık Türkiye'yi ziyaret ettiklerini hatırlattı.