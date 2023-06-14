Abdülhamid'in torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği mektubu

"Ülkenin ne kadar geliştiği ve nasıl bir seviyeye geldiğini herkes görüyor.(Erdoğan'dan) Önce kimse bir şey yapmadı. Ben 1955'teki Türkiye'yi çok iyi hatırlıyorum. Babam 1975'te vefat edene kadar her yıl giderdik. Bugünkü bir Türkiye o zaman yoktu."