ABD’ye  çifte darbe

Rusya ve Hindistan, ABD’nin baskı ve tehditlerine rağmen S-400 anlaşmasını imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan ziyaretinde imzalanan 5.4 milyar dolarlık anlaşma, Hindistan’a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyor. ABD, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi alması halinde Hindistan’ı, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) üzerinden cezalandırmakla tehdit ediyordu. Rusya, S-400 sistemlerini Ekim 2020’de Hindistan’a teslim edecek.

20 FARKLI ANLAŞMA

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin-Modi görüşmesinde S-400 hava savunma füze sistemi dahil Rusya ile Hindistan arasında 20 farklı anlaşma imzalanıyor. Yeni Delhi yönetimi, Rusya’dan 4 adet fırkateyn satın almak için de anlaşma imzalayacak. 11 bin 356 sayılı fırkateyn alım projesi anlaşması gereğince, iki adet fırkateyn Hindistan’da Rus mühendisler tarafından üretilecek, diğer iki adet fırkateyn ise Rusya’da üretilerek Hindistan’a teslim edilecek.

Putin ve Modi S-400 anlaşmasını imzaladı

LNG DARBESİ

ABD’ye bir darbe de Avrupa Birliği’nden geldi. Almanya, ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat devrini kapatırken 2017’de Rusya ile imzaladığı Kuzey Akım-2 boruhattı projesinde Washington’un baskısına rağmen ısrarcı. Almanya’nın Rusya’dan Kuzey Akımı-2 boru hattı üzerinden ülke enerjisinin yüzde 60-70’ini alabileceğinden endişe duyan ABD Başkanı Donald Trump, AB’nin kendi güvenliği için ABD’den LNG alması gerektiğini savunarak Berlin’i üstü kapalı tehdit etmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, (LNG) sevkiyatı yapan ABD’li tedarikçilerin Avrupa kıtasında rekabet edebilecek durumda olmadığını da açıkladı. Trump’a tepki gösteren Berlin’in Washington’a ‘Rus gazıyla rekabet edebilir duruma geldiğiniz zaman buyurun gelin’ mesajı verdiği değerlendiriliyor. Kuzey Akımı-2 boru hattının Ocak 2020 tarihinde gaz sevkiyatına aşlayacağı belirtiliyor.

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YÜZDE 30 PAHALI

Öte yandan Almanya ve Avrupa, Rus doğalgazına göre neredeyse yüzde 30 pahalı olan ABD’nin sıvılaştırılmış gazına ihtiyaç duymuyor. Almanya ticaret savaşı başlatan Washington’ı artık güvenilir ortak olarak görmezken okyanus ötesinden gelen gazı kabul etmek için gerekli terminal altyapısına da sahip değil. AB’de, ABD’nin ürettiği LNG’ye uygun terminaller de inşa edilmeyeceği değerlendiriliyor.