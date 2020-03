ABD'yi hortum vurdu: 19 kişi öldü

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle en az 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Tennessee Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamada, Tennessee'nin Nashville kenti ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan hortum nedeniyle en az 40 binanın yıkıldığı, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı, pek çok yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasar oluştuğu belirtildi.

Just filmed a #tornado pass north of my building and just north of the state capital! Wow! pic.twitter.com/HUd40rvdsD — Sam Shamburger (@shamnadoes) March 3, 2020

Hortum nedeniyle bazı seçim sandığı merkezlerinin yeri değiştirildi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yıkıcı hortumdan dolayı eyalet sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti, gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Prayers for all of those affected by the devastating tornadoes in Tennessee. We will continue to monitor the developments. The Federal Government is with you all of the way during this difficult time. https://t.co/eZlA7Ahruj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020

Hortumdan dolayı pek çok araç ağır hasar gördü.

Devlet okulları hafta sonuna kadar kapalı

Öte yandan, ABD'de "Süper Salı" olarak bilinen ve bugün ön seçimlerin yapılacağı 14 eyaletten biri olan Tennessee'de hortum nedeniyle bazı seçim sandığı merkezlerinin yerinin değiştirildiği, bazı devlet okullarının hafta sonuna kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.

