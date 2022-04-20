Dünya ABDyi kar fırtınası vurdu 300 bin kişi elektriksiz kaldı
AMERİKA

ABD’yi kar fırtınası vurdu: 300 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD’nin kuzeydoğusundaki birçok eyalette etkili olan kar fırtınası nedeniyle 200 bini New York eyaletinde olmak üzere toplam 300 bin kişi elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, saatte 64 kilometre hıza ulaşan fırtınanın ve yoğun sulu kar yağışının ağaç dallarını kopararak tehlikeye neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
ABD’yi kar fırtınası vurdu: 300 bin kişi elektriksiz kaldı
ABD'de kar esareti

ABD’nin kuzeydoğusunda etkili olan yoğun kar fırtınası nedeniyle 300 bin kişi elektriksiz kaldı.
New York’lu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, insanlara mümkün oldukça yollardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Nisan ayı rekoru kırıldı


New York eyaletinde bulunan Binghamton kasabasında dün itibariyle 38.6 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla Nisan ayının rekoru kırıldı. Virgil kasabasında ölçülen 45 santimetre kar ile tahmin edilen en yüksek kar kalınlığına ulaşılmış oldu. Pensilvanya’da da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

ABD’yi kar fırtınası vurdu: Yollar kapandı, 80 bin kişi elektriksiz kaldı
FOTOĞRAF 19
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ABD’nin doğu kıyılarında etkisini gösteren “Bombogenesis” kar fırtınası nedeniyle birçok yol kapandı ve elektrik kesintileri yaşandı.
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Yoğun kar yağışıyla birlikte Massachusetts eyaletinde kar kalınlığı 75 santimetreye kadar ulaşırken, yaklaşık 80 bin kişi de elektriksiz kaldı.
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Meteoroloji uzmanı Matthew Cappucci, bir noktaya her saat başı 8 ila 10 santimetre arasında kar düştüğünü belirterek, “Dünyadaki hiçbir yol ekibi bununla başa çıkamaz. Bu da tüm yolların kapanması anlamına gelir” dedi.
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Ülkede yaklaşık 6 bin uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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New York eyaletinin bazı kesimlerinde 61 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı halkı ve kar temizliği yapan çalışanları zorladı.
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Times Meydanı gibi popüler turistik yerleri kaplayan kar sonrası bazı kişiler ise tüm uyarılara rağmen eğlenmeye çıktı.
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Central Park’ta çocuklar kızaklarla oynarken, Washington Square Park’ta da birçok kişi kartopu savaşı yaptı.
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Ülkede dün New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island ve Virginia valileri, bölge sakinlerine kendi güvenlikleri için yollardan uzak durmaları uyarısında bulunarak, acil durum ilan etmişti.
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ABD’yi kar fırtınası vurdu: Yollar kapandı, 80 bin kişi elektriksiz kaldı
ABD'de etkili olan kar fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 75 santimetreye kadar ulaştı. Meteoroloji uzmanı Matthew Cappucci, bir noktaya her saat başı 8 ila 10 santimetre arasında kar düştüğünü belirterek, “Dünyadaki hiçbir yol ekibi bununla başa çıkamaz. Bu da tüm yolların kapanması anlamına gelir” dedi.

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